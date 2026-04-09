LAGANA, A HRANLJIVA SALATA: Savršen obrok za ručak ili večeru!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Kombinacija proteina, zdravih masti i svežeg povrća koja puni energijom i održava sitost.

Ova salata je idealna za sve koji žele ukusan, brz i hranljiv obrok. Spoj barenih jaja, čeri paradajza, rukole, avokada i mladog sira daje balans proteina, zdravih masti i vlakana, dok šargarepa na vrhu unosi dodatnu hrskavost i prirodnu slatkoću. Lako se priprema, a istovremeno je vizuelno privlačna – što je čini savršenom za ručak ili večeru.

Barena jaja obezbeđuju visokokvalitetne proteine i vitamine B grupe koji doprinose energiji i mentalnoj bistrini. Čeri paradajz dodaje sočnost, a rukola osvežava i unosi lagano pikantnu notu. Ovaj miks je savršen balans između okusa i nutritivnog profila, dok avokado pruža zdrave masnoće koje pomažu apsorpciju vitamina iz povrća.

Mladi sir je bogat proteinima i kalcijumom, što pomaže jačanju kostiju i mišića. Njegov blag i kremast ukus lepo se kombinuje sa ostatkom sastojaka, čineći svaki zalogaj punim i zadovoljavajućim. Izrendana šargarepa preko salate unosi boju, hrskavost i dodatne antioksidanse koji podstiču imunitet i varenje.

Priprema je jednostavna: barena jaja se naseckaju na četvrtine, avokado se iseče na kockice, a čeri paradajz prepolovi. Sve se pomeša u velikoj činiji sa rukolom, pa se dodaje mladi sir i na kraju šargarepa. Po želji, možete dodati kap maslinovog ulja, malo limunovog soka ili balzamiko sirćeta za još intenzivniji ukus.

Foto: Unsplash.com

Ova salata je prava mala nutritivna bomba, koja zadovoljava glad, daje energiju i čini da se osećate lagano, a ipak zasiti. Savršena je za one koji žele zdrav, brz i ukusan obrok koji može da zameni i ručak i večeru.

Autor: S.Paunović

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Doručak kao iz restorana: Poširana jaja na zdravom tostu koja bude telo i ubrzavaju metabolizam!

Dom, Lepota i Moda

BRZO DO TRBUŠNJAKA - Šta je potrebno da biste imali SAVRŠEN STOMAK, nisu presudne samo vežbe

Lifestyle

Zašto nutricionisti stalno preporučuju losos: Riba sa velikim benefitima

Lifestyle

KOJE ORAŠASTE PLODOVE PSI NE SMEJU DA JEDU? Strogo su zabranjeni

Lifestyle

Pilav s mesom i povrćem, savršen za ručak ili večeru

Lifestyle

Lekari tvrde: Namirnice koje jedemo svaki dan razaraju arterije!