LAGANA, A HRANLJIVA SALATA: Savršen obrok za ručak ili večeru!

Kombinacija proteina, zdravih masti i svežeg povrća koja puni energijom i održava sitost.

Ova salata je idealna za sve koji žele ukusan, brz i hranljiv obrok. Spoj barenih jaja, čeri paradajza, rukole, avokada i mladog sira daje balans proteina, zdravih masti i vlakana, dok šargarepa na vrhu unosi dodatnu hrskavost i prirodnu slatkoću. Lako se priprema, a istovremeno je vizuelno privlačna – što je čini savršenom za ručak ili večeru.

Barena jaja obezbeđuju visokokvalitetne proteine i vitamine B grupe koji doprinose energiji i mentalnoj bistrini. Čeri paradajz dodaje sočnost, a rukola osvežava i unosi lagano pikantnu notu. Ovaj miks je savršen balans između okusa i nutritivnog profila, dok avokado pruža zdrave masnoće koje pomažu apsorpciju vitamina iz povrća.

Mladi sir je bogat proteinima i kalcijumom, što pomaže jačanju kostiju i mišića. Njegov blag i kremast ukus lepo se kombinuje sa ostatkom sastojaka, čineći svaki zalogaj punim i zadovoljavajućim. Izrendana šargarepa preko salate unosi boju, hrskavost i dodatne antioksidanse koji podstiču imunitet i varenje.

Priprema je jednostavna: barena jaja se naseckaju na četvrtine, avokado se iseče na kockice, a čeri paradajz prepolovi. Sve se pomeša u velikoj činiji sa rukolom, pa se dodaje mladi sir i na kraju šargarepa. Po želji, možete dodati kap maslinovog ulja, malo limunovog soka ili balzamiko sirćeta za još intenzivniji ukus.

Ova salata je prava mala nutritivna bomba, koja zadovoljava glad, daje energiju i čini da se osećate lagano, a ipak zasiti. Savršena je za one koji žele zdrav, brz i ukusan obrok koji može da zameni i ručak i večeru.

Autor: S.Paunović