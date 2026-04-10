SAVRŠEN DORUČAK ZA RAVAN STOMAK: Čija puding sa ananasom koji osvaja na prvi zalogaj!

Lagano, zdravo i prepuno nutrijenata – idealan obrok za energičan početak dana.

Ako tražite doručak koji je istovremeno ukusan, zdrav i brz za pripremu, čija puding je pravi izbor. Ovaj obrok je sve popularniji među ljubiteljima zdrave ishrane, a kada mu dodate sočan ananas na vrhu, dobijate savršenu kombinaciju osvežavajućeg ukusa i nutritivne vrednosti. Idealan je za sve koji žele lagan, ali zasitan početak dana.

Priprema je jednostavna i može se obaviti čak i veče ranije. U čaši ili činiji pomešajte dve kašike čija semenki sa 200 ml mleka – možete koristiti obično, bademovo ili kokosovo, u zavisnosti od ukusa. Dodajte malo meda ili javorovog sirupa za prirodnu slatkoću i sve dobro promešajte. Ostavite smesu u frižideru najmanje dva sata, a najbolje preko noći, kako bi semenke upile tečnost i stvorile kremastu strukturu.

Kada je puding spreman, na vrh dodajte sveže isečen ananas. Njegova prirodna slatkoća i sočnost savršeno se uklapaju sa blagim ukusom čija pudinga. Po želji, možete dodati i malo kokosa, orašastih plodova ili drugih vrsta voća za dodatnu teksturu i ukus.

Ovaj doručak je pravi nutritivni saveznik. Čija semenke su bogate vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i proteinima, što pomaže dužem osećaju sitosti. Ananas je pun vitamina C i enzima koji podstiču varenje, pa je ova kombinacija odlična za metabolizam i energiju tokom dana.

Osim što je zdrav, ovaj doručak je i praktičan – možete ga poneti sa sobom i uživati u njemu gde god da ste. Lagan, osvežavajući i pun benefita, čija puding sa ananasom je savršen izbor za sve koji žele da započnu dan na pravi način.

Autor: S.Paunović