DOMAĆA PILEĆA ČORBA KOJU SVI OBOŽAVAJU: Tajna ukusa iz bakine kuhinje!

Topla, mirisna i puna vitamina – savršen obrok koji greje dušu i jača organizam.

Ne postoji ništa lepše od tanjira domaće pileće čorbe – jela koje nas vraća u detinjstvo i miriše na porodični dom. Ova čorba nije samo ukusna, već je i prava riznica zdravlja, idealna za sve dane kada vam treba nešto lagano, a hranljivo. Njena popularnost nije slučajna – jednostavni sastojci i pravi način pripreme čine je omiljenim obrokom svih generacija.

Za pripremu će vam biti potrebno pileće meso (najbolje batak ili celo pile), šargarepa, krompir, crni luk, koren celera i peršun. Sve ove namirnice zajedno daju bogat i pun ukus, dok istovremeno obezbeđuju vitamine i minerale. Po želji, možete dodati i malo testenine ili pirinča kako bi čorba bila zasitnija.

Priprema počinje tako što se meso stavi u hladnu vodu i lagano kuva, kako bi pustilo sve svoje sokove i aromu. Kada provri, dodaju se iseckano povrće i začini – so, biber i lovorov list. Čorba se kuva na tihoj vatri, bez žurbe, jer je upravo spor proces ključ njenog bogatog ukusa. Na kraju se dodaje svež peršun koji daje završnu notu svežine.

Ova čorba nije samo obrok – ona je i prirodni saveznik zdravlja. Pileće meso obezbeđuje proteine, dok povrće doprinosi imunitetu i boljoj probavi. Topla supa hidrira organizam i pruža osećaj sitosti bez težine, što je čini savršenim izborom za ručak ili večeru.

Bez obzira na to da li je pripremate kada ste prehlađeni, umorni ili jednostavno želite nešto domaće i ukusno, pileća čorba je uvek pravi izbor. Jednostavna, a bogata – baš onakva kakvu svi volimo.

Autor: S.Paunović