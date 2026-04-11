POSNI PASULJ NA STARINSKI NAČIN: Savršen obrok za vreme posta koji svi vole!

Ukusan, zasitan i zdrav – tradicionalno jelo koje greje i telo i dušu tokom posta.

Tokom posta, kada biramo jednostavniju i lakšu hranu, posni pasulj zauzima posebno mesto na trpezi. Ovo tradicionalno jelo nije samo ukusno, već i izuzetno hranljivo, pa je savršen izbor za sve koji poste, ali i za one koji žele zdrav obrok bez mesa. Njegova punoća ukusa i miris domaće kuhinje čine ga nezaobilaznim klasikom u ovom periodu.

Za pripremu vam je potreban beli pasulj, crni luk, šargarepa, beli luk i paprika (slatka ili dimljena, po ukusu). Pasulj je najbolje potopiti u vodi preko noći, a zatim ga kuvati dok ne omekša. U posebnoj šerpi prodinstajte luk i šargarepu, dodajte začine i sjedinite sa pasuljem. Kuvanje na laganoj vatri omogućava da se svi ukusi prožmu i dobiju onu prepoznatljivu, bogatu aromu.

Ono što ovaj obrok čini posebnim jeste činjenica da je potpuno posan, ali i izuzetno zasitan. Pasulj je bogat biljnim proteinima, vlaknima i mineralima, pa dugo drži sitost i daje energiju. Idealan je za dane posta jer obezbeđuje sve što je organizmu potrebno, bez osećaja težine.

Pored toga, pasulj ima brojne benefite za zdravlje. Pomaže regulaciji varenja, doprinosi stabilnom nivou šećera u krvi i podržava zdravlje srca. U kombinaciji sa povrćem i prirodnim začinima, postaje pravi mali „super obrok“ koji neguje organizam iznutra.

Posni pasulj je više od običnog jela – to je tradicija, toplina doma i podsetnik da jednostavna hrana može biti najlepša. Bilo da postite ili samo želite zdrav i ukusan obrok, ovaj recept je pravi izbor koji će zadovoljiti svačiji ukus.

Autor: S.Paunović

