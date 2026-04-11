Najzdravija srpska večera koja se pravi za 15 minuta: Puna je proteina, a lako se vari

Spremite sebi najzdraviju večeru za 15 minuta i zaboravite na muke sa stomakom. Ovaj obrok se lako vari i vraća snagu celom organizmu.

Najzdravija večera ne mora da se sprema satima niti da košta mnogo, a najbolji dokaz je ovaj starinski recept koji je gotov za svega 15 minuta.

Umesto pekarskih proizvoda koji često padaju teško na želudac, palenta sa spanaćem i jajima nudi lagan, a hranljiv obrok koji se veoma brzo vari.

Uz dodatak domaće masti i malo sira, dobićete kvalitetnu kombinaciju koja pruža osećaj sitosti bez nadutosti, što je idealno za miran san i kraj radnog dana.

Zašto je ovo najzdravija večera za vaš stomak?

Kada pomešate kukuruzno brašno i spanać, dobijate bazu bogatu vlaknima koja prirodno pomažu varenju. Dodatak jaja i sira obezbeđuje visok nivo proteina, što ovaj obrok čini kompletnim.

Za razliku od kupovnih varijanti, ovde tačno kontrolišete kvalitet sastojaka. Ova najzdravija večera je idealno rešenje za sve koji žele topao, domaći obrok, a nemaju vremena za dugu pripremu nakon napornog dana.

Sastojci su jednostavni i većinu verovatno već imate u svojoj kuhinji:

300 grama kukuruznog brašna

1 kašika domaće masti

300 ml vode

2 jaja

4 kockice zaleđenog spanaća

100 grama sitnog sira

So po ukusu

Priprema:

Sipajte vodu u šerpu, posolite i stavite da provri. Čim voda baci ključ, dodajte kockice zaleđenog spanaća i mešajte dok se potpuno ne otopi.

Polako sipajte kukuruzno brašno u ključalu vodu. Stalno mešajte žicom za mućenje kako biste izbegli grudvice i dobili glatku smesu.

Smanjite temperaturu na minimum. U gustu smesu umutite jedno po jedno jaje, direktno u šerpi, i mešajte energično dok se sve ne sjedini. Jaja će palenti dati dodatnu hranljivost i kremastu strukturu.

Na samom kraju, dok je šerpa još na ringli, dodajte sitni sir i kašiku masti. Sve dobro izmešajte dok se mast ne otopi i sir ne poveže sa ostalim sastojcima.

Zaboravite na težinu u stomaku i nadutost pre spavanja



Velika je greška što se uveče često dohvatimo suhomesnatih stvari ili suvih peciva, pa se posle celu noć prevrćemo jer nam hrana „stoji“ u želucu. Zbog toga se ujutru budimo kao da nas je voz pregazio, otečeni i bez trunke energije.

Ova najzdravija večera rešava taj problem jer kukuruzno brašno bukvalno čisti organizam, a spanać mu daje ono što mu treba da progura hranu kroz sistem bez muke.

Jaja i sir će vas lepo zasititi da ne osetite glad usred noći, ali na onaj fin način – bez težine i gorušice. Čak i ta kašika masti ima svoju ulogu, jer uz nju telo lakše pokupi sve ono dobro iz spanaća, a sve zajedno klizi i ne opterećuje vas. Dobijate tanjir pun zdravlja koji vas spremi za pravi odmor.

Večera koja čuva zdravlje i vreme

Ovaj recept je potvrda da kvalitetna ishrana ne mora biti komplikovana. Ova večera košta minimalno, a pruža mnogo više od bilo kog gotovog proizvoda iz prodavnice. Poslužite je dok je topla, uz jogurt ili kiselo mleko, i primetićete kako vam ovakav obrok prija i ne ostavlja osećaj težine.

Kada god ste u gužvi, a želite nešto hranljivo, setite se da je ovo najzdravija večera koju možete da ponudite svojoj porodici.

Lagana je, ukusna i vraća nas proverenim, domaćim vrednostima u kuhinji.

Autor: A.A.