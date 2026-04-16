Domaća pica koja osvaja na prvi zalogaj: Kombinacija kulena, kačkavalja i povrća

Sočna, hrskava i puna ukusa — recept koji će postati vaš novi favorit za brzu, ali savršenu večeru.

Postoje jela koja nikada ne izlaze iz mode, a pica je svakako jedno od njih. Njena čar je u tome što se lako prilagođava svakom ukusu, a domaća verzija često nadmaši i onu iz restorana. Ova pica sa pelatom, kulenom, kačkavaljem, paprikom i pečurkama savršen je spoj pikantnog, kremastog i svežeg — idealna za večere sa porodicom ili opuštena druženja.

Ono što ovu picu izdvaja jeste balans ukusa: kulen donosi pikantnost, kačkavalj daje punoću i rastezljivost, dok paprika i pečurke unose svežinu i blagu zemljanu notu. Sve zajedno povezuje bogat sloj pelata koji daje sočnost i onaj prepoznatljiv italijanski šmek.

RECEPT ZA DOMAĆU PICU SA KULENOM I POVRĆEM

Sastojci za testo:

- 500 g brašna- 1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)- 1 kašičica šećera- 1 kašičica soli- 3 kašike maslinovog ulja- 300 ml mlake vode

Sastojci za fil:

- 200 ml pelata (ili pasirani paradajz)- 150–200 g kulena (isečenog na tanke listiće)- 200 g kačkavalja (rendisanog)- 1 crvena paprika (isečena na trake)- 150 g pečuraka (isečenih)- Origano po ukusuMalo maslinovog ulja

Priprema:

1. U mlakoj vodi aktivirajte kvasac sa šećerom i ostavite 10 minuta da zapeni.2. U činiji pomešajte brašno i so, pa dodajte nadošli kvasac i maslinovo ulje. Umesite glatko testo i ostavite ga da odmara oko 45–60 minuta.3. Kada testo naraste, razvucite ga na pobrašnjenoj površini u željeni oblik.4. Premažite ga pelatom, pospite origanom i lagano pokapajte maslinovim uljem.5. Rasporedite kulen, papriku i pečurke, pa obilno pospite kačkavaljem.6. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 220°C oko 12–15 minuta, dok ivice ne postanu zlatne i sir se ne otopi i blago ne porumeni.

Ova pica je dokaz da uz nekoliko dobrih sastojaka možete napraviti savršen obrok bez mnogo komplikacije. Hrskava korica, bogat fil i pikantna nota kulena čine je pravim izborom kada želite nešto brzo, a ukusno — jer najbolji ukusi često dolaze iz najjednostavnijih kombinacija.

Autor: S.Paunović