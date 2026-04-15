Jednostavan recept za domaću pitu koja spaja hrskave kore i sočan, aromatičan fil: Tradicionalna pita sa spanaćem

Pita sa spanaćem spada u ona jela koja nikada ne izlaze iz mode — miris domaće kuhinje, jednostavni sastojci i ukus koji vraća u detinjstvo. Bilo da se jede topla ili hladna, za doručak, ručak ili večeru, ova pita je uvek siguran izbor kada želite nešto lagano, ali zasitno i ukusno.

Tajna dobre pite je u balansu: hrskave kore sa jedne strane i sočan, dobro začinjen fil sa druge. Spanać daje svežinu i nutritivnu vrednost, dok sir povezuje sve ukuse u savršenu celinu.

RECEPT ZA DOMAĆU PITU SA SPANAĆEM

Sastojci:

- 500 g kora za pitu- 500 g svežeg ili zamrznutog spanaća- 200 g sira (feta ili mladi sir)- 1 glavica crnog luka (sitno seckana)- 2–3 jaja- 100 ml jogurta- 50 ml ulja (+ malo za premazivanje kora)- So i biber po ukusu- Po želji: malo belog luka ili muskatnog oraščića

Priprema:

1. Ako koristite svež spanać, operite ga i kratko blanširajte, pa dobro ocedite i iseckajte. Zamrznuti spanać samo odledite i ocedite višak tečnosti.2. Na malo ulja propržite crni luk dok ne postane staklast, pa dodajte spanać i kratko dinstajte dok tečnost ne ispari. Ostavite da se prohladi.3. U ohlađenu smesu dodajte sir, jaja, jogurt, so i biber, pa sve dobro sjedinite.4. Kore ređajte u podmazan pleh, svaku blago premažite uljem i stavljajte fil između slojeva.5. Kada potrošite sastojke, završite korom i premažite ostatkom ulja ili mešavinom jogurta i jaja za lepšu boju.6. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

Ova pita je idealna kombinacija jednostavnosti i bogatog ukusa. Hrskava spolja, sočna iznutra, i toliko aromatična da će brzo nestati sa stola — baš kao pravi domaći klasik.

Autor: S.Paunović