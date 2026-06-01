Hrskave prolećne rolnice sa povrćem: Azijski specijalitet koji je osvojio ceo svet!

Lagane, ukusne i pune povrća — prolećne rolnice idealne su kao obrok, predjelo ili grickalica uz omiljeni sos.

Prolećne rolnice potiču iz Kine, gde su se tradicionalno pripremale tokom prolećnih festivala kao simbol novog početka, svežine i obilja. Vremenom su postale jedno od najpoznatijih azijskih jela, a danas postoje brojne verzije širom sveta — od prženih i hrskavih do laganih svežih rolnica sa pirinčanim papirom.

Za pripremu domaćih prolećnih rolnica sa povrćem potrebno je nekoliko jednostavnih sastojaka: kore za rolnice, šargarepa, kupus, paprika, mladi luk, soja sos, beli luk i malo ulja. Povrće se seče na tanke trakice i kratko proprži kako bi ostalo blago hrskavo i puno ukusa.

Kada se fil malo ohladi, stavlja se na kore koje se pažljivo uvijaju u male rolnice. Važno je da se ivice dobro zatvore kako fil ne bi ispadao tokom pečenja ili prženja. Rolnice mogu da se pripremaju u dubokom ulju za maksimalnu hrskavost, ali i u rerni ili air fryer-u kao zdravija varijanta.

Najlepši deo ovog recepta jeste njegova prilagodljivost. U fil možete dodati pečurke, pirinačne nudle, tikvice, tofu ili čak ljute začine ukoliko volite intenzivnije ukuse. Upravo zato su prolećne rolnice omiljene među ljubiteljima lagane i brze kuhinje.

Serviraju se tople, uz slatko-ljuti sos, soja sos ili sos od kikirikija. Hrskava korica i sočan fil od povrća čine ih savršenim izborom za druženja, večeru ili lagani obrok koji izgleda efektno, a priprema se mnogo lakše nego što mnogi misle.

Autor: S.Paunović