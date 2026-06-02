Domaća crna čokolada sa stevijom: Posna poslastica bez šećera i glutena koju pravite za 10 minuta!

Zdrava alternativa kupovnoj čokoladi – bez dodatog šećera, bez glutena i sa prirodnim zaslađivačem koji ne remeti dijetu.

Ako volite čokoladu, ali izbegavate šećer i gluten, ovo je recept koji može postati vaš novi favorit. Domaća crna čokolada sa stevijom pravi se brzo, od jednostavnih sastojaka, a rezultat je intenzivnog ukusa, punog kakaa i bez osećaja krivice.

Za razliku od kupovnih varijanti koje često sadrže aditive, rafinisani šećer i palmina ulja, ova verzija se priprema od čistog kakao praha, zdravih biljnih masti i prirodnog zaslađivača – stevije. Pored toga, u potpunosti je posna i pogodna za osobe koje izbegavaju gluten ili se hrane po specifičnim režimima ishrane.

Sastojci:

- 100 g kokosovog ulja- 60 g nezaslađenog kakao praha1–2 kašičice stevije (po ukusu, u prahu ili tečnom obliku)- 1 kašičica ekstrakta vanile (opciono)prstohvat soli- opciono: seckani bademi, lešnici ili suvo voće bez šećera

Priprema:

U manjoj šerpi na vrlo blagoj temperaturi otopite kokosovo ulje dok ne postane potpuno tečno. Važno je da se ne pregreje, jer se na taj način čuvaju njegova hranljiva svojstva i neutralan ukus. Kada se ulje otopi, sklonite ga sa ringle i dodajte kakao prah. Mešajte energično dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu bez grudvica. U ovom trenutku dodajte steviju, vanilu i prstohvat soli, koji će dodatno pojačati aromu čokolade. Po želji, u smesu možete umešati seckane orašaste plodove ili suvo voće, što će dati dodatnu teksturu i nutritivnu vrednost. Smesu zatim sipajte u silikonske kalupe ili mali pleh obložen papirom za pečenje. Poravnajte površinu i stavite u frižider na najmanje 1–2 sata, dok se čokolada potpuno ne stegne.

Nakon hlađenja, čokoladu izvadite iz kalupa i isecite na kocke. Čuvajte je u frižideru u zatvorenoj posudi, jer se na sobnoj temperaturi lako omekša zbog kokosovog ulja.

Ova domaća crna čokolada idealna je kao lagani desert, užina uz kafu ili zdrava alternativa kada želite nešto slatko bez dodatog šećera. Upravo u svojoj jednostavnosti krije se njen najveći kvalitet – čisti sastojci i pun, intenzivan ukus kakaa.

Autor: S.Paunović