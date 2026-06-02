Mirisni kolač sa kafom koji se topi u ustima: Brz recept za desert koji osvaja na prvi zalogaj!

Ako volite kafu i sočne kolače, ova jednostavna poslastica će postati vaš novi favorit – priprema se lako, a ukus je bogat i aromatičan.

Kolač sa kafom je jedan od onih deserata koji spaja jednostavnost pripreme i sofisticiran ukus. Savršen je za popodnevnu kafu, iznenadne goste ili trenutke kada želite nešto slatko, a ne previše komplikovano za pravljenje.

Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste aroma kafe koja se savršeno uklapa sa mekanom, vazdušastom teksturom testa. Svaki zalogaj ima laganu gorčinu espresa i slatkoću koja ga čini idealno izbalansiranim desertom.

Sastojci:

- 2 jaja- 150 g šećera- 1 kesica vanilin šećera- 100 ml ulja- 200 ml mleka- 2 kašike instant kafe (ili 1 jači espreso)- 250 g brašna1 kesica praška za pecivo- prstohvat soli- opciono: kakao prah ili čokoladne mrvice za dodatni ukus

Priprema:

U dubljoj posudi umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, pa sve lagano sjedinite. U posebnoj šolji rastvorite instant kafu u malo tople vode ili pripremite jak espreso, pa ga dodajte smesi. Kafa će kolaču dati prepoznatljivu aromu i blagu, prijatnu gorčinu. Zatim umešajte prosejano brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Smesu sipajte u podmazan i pobrašnjen pleh ili obložen papirom za pečenje. Po želji, odozgo možete posuti malo kakao praha ili čokoladnih mrvica za intenzivniji ukus. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta, ili dok čačkalica ne izađe suva.

Ostavite kolač da se prohladi, zatim ga isecite na kocke ili pravougaonike. Možete ga poslužiti samostalno ili uz šlag, kuglu sladoleda od vanile ili dodatak čokoladnog prelivanja.

Ovaj kolač sa kafom idealan je za sve koji vole brze, sočne i aromatične deserte koji ne zahtevaju mnogo vremena, a ostavljaju utisak kao da su pravljeni u poslastičarnici.

Autor: S.Paunović