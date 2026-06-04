Brza tuna pasta koja osvaja na prvi zalogaj: Gotova za 15 minuta, a deluje kao iz restorana!

Jednostavan recept sa tunjevinom i testeninom idealan je za dane kada želite ukusan, zasitan obrok bez mnogo komplikacije i vremena provedenog u kuhinji.

Tuna pasta je jedno od onih jela koje dokazuje da brz obrok ne mora da znači i kompromis u ukusu. Sa svega nekoliko osnovnih sastojaka, možete dobiti kremastu, punu aromu i jelo koje jednako dobro prolazi kao ručak, večera ili brza varijanta kada nemate inspiraciju za kuvanje.

Za pripremu su vam potrebni: 250 g testenine (špagete, penne ili fusilli), jedna konzerva tunjevine u komadićima, jedan manji crni ili crveni luk, dva čena belog luka, 200 ml pavlake za kuvanje, maslinovo ulje, so, biber i po želji malo limunovog soka ili peršuna za svežinu.

Prvo skuvajte testeninu u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Dok se pasta kuva, na tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite sitno seckan luk dok ne postane staklast. Dodajte beli luk i nakon nekoliko sekundi ubacite tunjevinu, koju kratko dinstajte da pusti aromu i sjedini se sa lukom.

Zatim stavite pavlaku za kuvanje i lagano promešajte dok se sos ne ujednači i postane kremast. Po želji dodajte prstohvat bibera, malo soli i par kapi limunovog soka koji osvežava ceo ukus i daje laganu kiselkastu notu.

Na kraju, oceđenu testeninu ubacite u tiganj i sve dobro sjedinite da se sos ravnomerno rasporedi. Servirajte odmah, uz malo svežeg peršuna ili rendanog parmezana ako želite dodatni restoranski efekat – i imate obrok koji je brz, jednostavan i iznenađujuće bogat ukusom.

Autor: S.Paunović