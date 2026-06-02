KULINARSKI TRIK KOJI MENJA SVE: Dodajte ovo u vodu dok kuvate pirinač – biće savršeno rastresit i NEĆE SE LEPITI za dno šerpe!

Evo kako da skuvate savršeno rastresit pirinač koji se neće lepiti za šerpu niti imati grudvice. Probajte ovaj jednostavan trik i više se nikada nećete vraćati na stari način pripreme.

Samo par kapi limunovog soka u vodi i pirinač izlazi savršeno rastresit, zrno do zrna. Ne lepi se za dno posude, ne pretvara se u kašu i uopšte ne traži da ga ispirate nakon kuvanja. Ovaj trik koji koristi Jelena Kocmanović, poznatija na Instagramu kao Naš dan svaki dan, "radi" bez greške i kada pravite domaći paprikaš, i kada spremate običan prilog uz ribu ili meso.

Zašto se pirinač uopšte lepi za dno šerpe?

Skrob. To je ceo odgovor. Kada zrno počne da se kuva, površinski skrob se otpušta u vodu i pravi onu gustu, lepljivu opnu koja vuče zrna jedno za drugo, ali i za dno šerpe. Što je više skroba u vodi, to je veća šansa da dobijete jednu veliku grudvu umesto rastresitog priloga.

Limunov sok tu potpuno menja igru. Blaga kiselina uspešno ometa želatinizaciju skroba na površini zrna, pa svako zrno ostaje "samo svoje". Nema tankog filma koji ih spaja, a samim tim nema ni dosadnog zagorelog sloja na dnu.

Odnos vode i pirinča – zlatno pravilo "tri prema jedan"



Pre nego što uopšte stignete do limuna, važno je da precizno izmerite vodu. Većinu domaćica muči ista stvar kada u pola kuvanja shvate da je u šerpi pretesno ili da je jelo previše vodnjikavo.

Za bele varijante pirinča važi strogo odnos tri prema jedan – što znači da na jednu šolju pirinča idu tačno tri šolje vode. Zaboravite merenje "odokativno" ili vlažnim prstima. Iskoristite istu šolju za merenje oba sastojka.

Koliko limuna ide u šerpu i kada se dodaje?

Za jednu šolju pirinča dovoljne su svega tri do četiri kapi limunovog soka, nikako više od toga. To je manje od pola kafene kašičice. Cilj nije da osetite kiselost u jelu, već da kiselina diskretno odradi svoj posao na samom zrnu. Ako preterate, dobićete prilog koji se bori sa svim drugim ukusima u tanjiru.

Ključni trenutak: Sok se sipa isključivo u hladnu vodu, pre nego što stavite šerpu na toplu ringlu. Nemojte ga dodavati na kraju niti nakon prvog ključanja. Tako kiselina ima dovoljno vremena da prati ceo proces kuvanja i deluje od samog početka, čim skrob krene da se otpušta.

Šta da radite ako vam se pirinač već zalepio?

Ako vam se nezgoda već uveliko dogodila, sklonite šerpu sa ringle i pokrijte je vlažnom krpom na dvadesetak minuta. Para će prirodno omekšati zagoreli sloj, pa ćete zrna lako odvojiti običnom viljuškom, bez potrebe za grubim struganjem šerpe.

Sledeći put primenite proverenu formulu: hladna voda, par kapi limuna i poklopac koji ne dižete tokom celog kuvanja. Toliko je potrebno za prilog koji izgleda kao iz najboljeg restorana.

Autor: D.S.