Čuvanje limuna na ovaj način menja sve: Jedan potez u kuhinji i ovo voće ostaje sočno nedeljama

Čuvanje limuna ovim trikom produžava svežinu i do mesec dana. Probajte večeras i zaboravite na sasušene kore.

Čuvanje limuna na pultu deluje praktično dok jednog jutra ne dohvatite tvrdu, smežuranu loptu koja više liči na krompir. Trik koji menja sve nije skup, ne traži foliju ni vakum mašinu. Treba vam samo staklena tegla, hladna voda i pet sekundi vremena.

Zašto limuni propadaju za nekoliko dana

Limun gubi vlagu kroz koru čim ga otkinete sa grane. Na sobnoj temperaturi taj proces ide brzo, pa za sedam do deset dana dobijete voće bez soka. U frižideru, bez zaštite, kora se suši i postaje gorka. Kiseonik i toplota su dva glavna neprijatelja, a većina ljudi ih ignoriše.

Trik sa teglom vode koji menja pravila

Stavite cele limune u staklenu teglu, prelijte ih hladnom vodom da budu potpuno potopljeni, zatvorite poklopac i smestite u frižider. To je sve. Voda blokira pristup vazduhu i sprečava isparavanje vlage iz kore. Rezultat: sveži limuni i posle tri do četiri nedelje, sa korom koja se i dalje lako rendiše.

Jednom nedeljno promenite vodu. Ako primetite zamućenje, ne razmišljajte, prosipajte i sipajte novu. Tegla mora biti čista, bez ostataka deterdženta.

Šta je najbolji način čuvanja limuna

Najbolji način za čuvanje limuna je potapanje celih plodova u hladnu vodu unutar zatvorene staklene tegle u frižideru. Ovaj metod zadržava vlagu u kori, blokira kiseonik i produžava svežinu do četiri nedelje, bez gubitka arome.

Autor: A.A.