Idealan letnji desert: Čokoladni tart sa voćem - osvežavajuć i preukusan

Ako tražite desert koji izgleda efektno, a ne zahteva previše komplikovanu pripremu, ovaj čokoladni tart je pravi izbor. Spoj prhkog testa, bogatog čokoladnog krema i svežeg voća daje poslasticu koja osvaja već na prvi zalogaj.

Možete koristiti jagode, kajsije, višnje ili drugo sezonsko voće, u zavisnosti od ukusa i onoga što imate pri ruci.

Sastojci:

Za podlogu:

250 g brašna

125 g hladnog putera

50 g šećera u prahu

1 jaje

Za fil:

250 g tamne čokolade

250 ml slatke pavlake

30 g putera

Za dekoraciju:

oko 300 g svežeg voća po izboru

Priprema:

Najpre sjedinite brašno i šećer u prahu, pa dodajte hladan puter isečen na manje komade. Prstima utrljavajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Zatim umešajte jaje i zamesite glatko testo.

Oblikujte ga u loptu, umotajte u foliju i ostavite u frižideru oko pola sata.

Nakon hlađenja razvucite testo i rasporedite ga u kalup za tart. Dno izbockajte viljuškom kako se ne bi podizalo tokom pečenja.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, a zatim ostavite da se potpuno ohladi.

Za fil zagrejte slatku pavlaku do pred ključanje, pa je prelijte preko sitno iseckane čokolade. Posle minut-dva mešajte dok ne dobijete svilenkastu i ujednačenu kremu.

Dodajte puter i dobro sjedinite.

Čokoladni fil sipajte preko ohlađene podloge i poravnajte površinu. Odozgo rasporedite voće isečeno na komade ili polovine i stavite tart u frižider na nekoliko sati kako bi se fil stegao.

Kada se dobro rashladi, isecite na parčad i poslužite kao osvežavajući letnji desert koji spaja bogat ukus čokolade i svežinu voća.

Autor: Marija Radić