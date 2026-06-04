Idealan letnji desert: Čokoladni tart sa voćem - osvežavajuć i preukusan

Ako tražite desert koji izgleda efektno, a ne zahteva previše komplikovanu pripremu, ovaj čokoladni tart je pravi izbor. Spoj prhkog testa, bogatog čokoladnog krema i svežeg voća daje poslasticu koja osvaja već na prvi zalogaj.
Možete koristiti jagode, kajsije, višnje ili drugo sezonsko voće, u zavisnosti od ukusa i onoga što imate pri ruci.
Sastojci:
Za podlogu:
250 g brašna
125 g hladnog putera
50 g šećera u prahu
1 jaje
Za fil:
250 g tamne čokolade
250 ml slatke pavlake
30 g putera
Za dekoraciju:
oko 300 g svežeg voća po izboru
Priprema:
Najpre sjedinite brašno i šećer u prahu, pa dodajte hladan puter isečen na manje komade. Prstima utrljavajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Zatim umešajte jaje i zamesite glatko testo.
Oblikujte ga u loptu, umotajte u foliju i ostavite u frižideru oko pola sata.
Nakon hlađenja razvucite testo i rasporedite ga u kalup za tart. Dno izbockajte viljuškom kako se ne bi podizalo tokom pečenja.
Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, a zatim ostavite da se potpuno ohladi.
Za fil zagrejte slatku pavlaku do pred ključanje, pa je prelijte preko sitno iseckane čokolade. Posle minut-dva mešajte dok ne dobijete svilenkastu i ujednačenu kremu.
Dodajte puter i dobro sjedinite.
Čokoladni fil sipajte preko ohlađene podloge i poravnajte površinu. Odozgo rasporedite voće isečeno na komade ili polovine i stavite tart u frižider na nekoliko sati kako bi se fil stegao.
Kada se dobro rashladi, isecite na parčad i poslužite kao osvežavajući letnji desert koji spaja bogat ukus čokolade i svežinu voća.
Autor: Marija Radić