Prolećni ručak koji miriše na domaću kuhinju: Spoj spanaća, jaja i mladih krompirića kojem je teško odoleti!

Jednostavno, hranljivo i puno ukusa – recept koji vraća na trpezu omiljene sezonske namirnice.

Kada na pijacama stignu prvi mladi krompirići i svež spanać, pravo je vreme za ručak koji spaja jednostavnost i bogatstvo ukusa. Ova kombinacija generacijama je prisutna u domaćinstvima širom regiona, a razlog je jednostavan – zasitna je, zdrava i priprema se bez mnogo komplikacija.

Za ovaj obrok biće vam potrebno: 500 grama mladih krompirića, 400 grama svežeg spanaća, četiri jaja, dva čena belog luka, malo maslinovog ulja, so i biber po ukusu. Krompiriće dobro operite, a ukoliko su sitni, nema potrebe da ih ljuštite. Skuvajte ih ili ispecite u rerni dok ne dobiju zlatnu koricu i mekanu unutrašnjost.

Dok se krompir priprema, na malo ulja kratko propržite sitno seckan beli luk, pa dodajte opran spanać. Dovoljno je nekoliko minuta da omekša i sačuva svoju svežinu i karakterističnu zelenu boju. Posolite i pobiberite po ukusu, a po želji možete dodati i kašiku kisele pavlake za kremastiju teksturu.

Na kraju ispecite jaja na oko tako da žumance ostane blago tečno. Upravo ono daje poseban šmek ovom jelu jer se pri serviranju preliva preko spanaća i krompira, stvarajući savršenu kombinaciju ukusa. Sve složite na tanjir dok je još toplo i pospite sa malo sveže mlevenog bibera.

Ovaj prolećni ručak pokazuje da nije potrebno mnogo sastojaka kako biste napravili ukusan i kvalitetan obrok. Sveže sezonske namirnice, malo vremena i nekoliko jednostavnih koraka dovoljni su da na sto stigne jelo koje podjednako prija i telu i nepcu.

Autor: S.Paunović