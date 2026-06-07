Omlet sa percima mladog luka – savršen prolećni doručak koji se pravi za 10 minuta!

Lagano, ukusno i osvežavajuće jelo koje miriše na proleće i idealno je za brz, ali kvalitetan početak dana.

Omlet sa percima mladog luka je jedno od najjednostavnijih, a opet najukusnijih jela koje možete pripremiti ujutru. Lagan, mekan i aromatičan, ovaj doručak savršeno spaja jaja i svežinu mladog luka, stvarajući obrok koji daje energiju, ali ne opterećuje organizam.

Za pripremu su vam potrebna: 2 do 3 jaja, nekoliko pera mladog luka, malo soli, bibera i kašika mleka ili pavlake po želji. Mladi luk se sitno isecka, a zatim se dodaje u umućena jaja kako bi pustio svoju blagu, osvežavajuću aromu koja daje poseban karakter ovom jednostavnom jelu.

Na zagrejanom tiganju, sa malo ulja ili putera, smesa se sipa i peče na srednjoj temperaturi. Ključ dobrog omleta je da se ne prepeče – treba da ostane blago sočan iznutra, dok spolja dobija finu, zlatnu boju. Već nakon nekoliko minuta, kuhinja će mirisati na pravi prolećni doručak.

Ono što ovaj omlet izdvaja od klasičnih verzija jeste upravo mladi luk, koji daje svežinu i blagu pikantnost. Zbog toga se često opisuje kao lagan, obrok koji savršeno odgovara toplijim danima i promeni sezone. Omlet sa percima mladog luka najlepši je kada se posluži odmah, dok je topao i mekan. Može se kombinovati sa kriškom svežeg hleba, jogurtom ili kiselim mlekom, kao i uz paradajz ili krastavac za dodatnu svežinu. Za one koji vole bogatiji doručak, odličan je i uz malo sira ili dimljene šunke sa strane.

Jednostavan, brz i ukusan – ovaj omlet je dokaz da najlepši obroci često nastaju od najmanje sastojaka, posebno kada u sebi nose ukus proleća.

Autor: S.Paunović