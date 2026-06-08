Grčka pita od spanaća: Lagana je i ukusna - brzo nestaje sa stola

Ukusna i mirisna grčka pita od spanaća se lako pravi i brzo nestaje sa stola.
Punjena spanaćem i feta sirom, ova pita je veoma ukusna bilo da je jedete hladnu ili toplu.
Nije vam potrebno mnogo truda i vremena da je napravite.
Sastojci:
12 listova kora za pitu
2 crvena luka
5 zgnječenih čenova belog luka
800 g seckanog spanaća
200-300 g feta sira
50 g putera
maslinovo ulje
crni susam
so i biber
Priprema:
Odvojite listove kora i svaki premažite maslinovim uljem, pa ih stavite jednu na drugu.
Potrebne su četiri porcije od tri lista kora.
Ostavite ih sa strane, prekrivene vlažnom kuhinjskom krpom.
Za fil, spanać blanširajte u loncu sa ključalom vodom. Zatim ga stavite u ledenu vodu.
Spanać stavite u kuhinjski ubrus i dobro ocedite da ukloni višak vode.
Isecite spanać na male komade. Luk propržite u tiganju na malo maslinovog ulja dok se malo ne karamelizuje. Dodajte beli luk i pržite dva minuta. Isključite vatru i dodajte spanać i promešajte.
Zatim sve sipajte u činiju i preko izmrvite fetu, dobro promešajte i začinite po želji. Posolite pažljivo jer je feta prilično slana.
Zagrejte rernu na 180 °C.
Podmažite posudu za pečenje prečnika 30 cm.
Stavite prva tri lista kora u podmazanu posudu. Preko toga kašičicom rasporedite trećinu mešavine spanaća, pa na vrh stavite drugi deo kora i ponovo stavite spanać i ponovite.
Na kraju prekrijte poslednja tri lista kora i premažite ih sa dovoljno maslinovog ulja.
Višak kora preklopite unutra i pospite susamom.
Pecite 50 minuta dok pita ne porumeni i ne postane hrskava. Izvadite iz rerne i poslužite.
Autor: Marija Radić