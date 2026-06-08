Grčka pita od spanaća: Lagana je i ukusna - brzo nestaje sa stola

Ukusna i mirisna grčka pita od spanaća se lako pravi i brzo nestaje sa stola.

Punjena spanaćem i feta sirom, ova pita je veoma ukusna bilo da je jedete hladnu ili toplu.

Nije vam potrebno mnogo truda i vremena da je napravite.

Sastojci:

12 listova kora za pitu

2 crvena luka

5 zgnječenih čenova belog luka

800 g seckanog spanaća

200-300 g feta sira

50 g putera

maslinovo ulje

crni susam

so i biber

Priprema:

Odvojite listove kora i svaki premažite maslinovim uljem, pa ih stavite jednu na drugu.

Potrebne su četiri porcije od tri lista kora.

Ostavite ih sa strane, prekrivene vlažnom kuhinjskom krpom.

Za fil, spanać blanširajte u loncu sa ključalom vodom. Zatim ga stavite u ledenu vodu.

Spanać stavite u kuhinjski ubrus i dobro ocedite da ukloni višak vode.

Isecite spanać na male komade. Luk propržite u tiganju na malo maslinovog ulja dok se malo ne karamelizuje. Dodajte beli luk i pržite dva minuta. Isključite vatru i dodajte spanać i promešajte.

Zatim sve sipajte u činiju i preko izmrvite fetu, dobro promešajte i začinite po želji. Posolite pažljivo jer je feta prilično slana.

Zagrejte rernu na 180 °C.

Podmažite posudu za pečenje prečnika 30 cm.

Stavite prva tri lista kora u podmazanu posudu. Preko toga kašičicom rasporedite trećinu mešavine spanaća, pa na vrh stavite drugi deo kora i ponovo stavite spanać i ponovite.

Na kraju prekrijte poslednja tri lista kora i premažite ih sa dovoljno maslinovog ulja.

Višak kora preklopite unutra i pospite susamom.

Pecite 50 minuta dok pita ne porumeni i ne postane hrskava. Izvadite iz rerne i poslužite.

Autor: Marija Radić