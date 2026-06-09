KREMASTI RIŽOTO ZA MRŠAVLJENJE: Ukusno i bez griže savesti!

Ako ste u kalorijskom deficitu, a ne želite da se odreknete omiljenih ukusa, ovaj proteinski rižoto može biti pravo rešenje.

Kada pokušavaju da smršaju, mnogi ljudi prvo izbace kremasta jela sa svog jelovnika, smatrajući ih neprijateljem dobre linije. Ipak, uz pažljivo odabrane namirnice i kontrolisane porcije, moguće je pripremiti obrok koji će istovremeno biti ukusan, zasitan i prilagođen kalorijskom deficitu.

Ovaj rižoto kombinuje nemasno pileće belo meso, povrće iz carske mešavine i malu količinu pavlake za kuvanje koja jelu daje kremastu teksturu. Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, obrok doprinosi dužem osećaju sitosti, što je posebno važno tokom procesa mršavljenja.

Potrebni sastojci:

- 200 g belog pilećeg mesa- 200 g carske mešavine- 50 ml pavlake za kuvanje- 1 kašičica senfa- 80 g pirinča- So, biber i začini po želji

Priprema počinje kuvanjem carske mešavine prema uputstvu sa pakovanja. U međuvremenu, na tiganju propržite belo meso isečeno na kockice dok ne dobije lepu zlatnu boju. Kada je piletina skoro gotova, dodajte kuvanu carsku mešavinu, a zatim umešajte pavlaku za kuvanje i kašičicu senfa. Sve zajedno ostavite da se krčka nekoliko minuta kako bi se ukusi sjedinili i dobili bogatu, kremastu strukturu.

Posebno skuvajte pirinač, a zatim ga umešajte u pripremljeni sos sa piletinom i povrćem. Dobro promešajte kako bi svaki zalogaj bio ravnomerno obogaćen aromama. Po želji dodajte malo bibera ili omiljenih začina i poslužite dok je još toplo.

Ovaj rižoto predstavlja odličan balans proteina, ugljenih hidrata i povrća, zbog čega je idealan izbor za sve koji žele da budu u kalorijskom deficitu, a da pritom ne osećaju glad i uskraćenost. Zahvaljujući piletini bogatoj proteinima i povrću koje daje volumen obroku, pruža dugotrajan osećaj sitosti uz relativno umeren broj kalorija. Jednostavan za pripremu, hranljiv i pun ukusa, ovaj recept dokazuje da zdrava ishrana i proces mršavljenja mogu biti jednako ukusni koliko i efikasni.

Autor: S.Paunović