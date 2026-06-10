KALIFORNIJA ROLNICE SU HIT I U SRBIJI: Omiljeni suši koji je osvojio svet možete napraviti i kod kuće!

Nastale u Americi, inspirisane Japanom, danas su jedan od najtraženijih suši specijaliteta i među domaćim ljubiteljima azijske kuhinje.

Iako mnogi veruju da su svi suši specijaliteti nastali u Japanu, jedna od najpoznatijih i najprodavanijih rolnica na svetu zapravo vodi poreklo iz Sjedinjenih Američkih Država. Kalifornija rolnica nastala je tokom šezdesetih godina prošlog veka kao pokušaj japanskih kuvara da zapadnim gostima približe tradicionalni suši. Umesto sirove ribe, korišćeni su sastojci poput avokada, krastavca i surimi štapića, što je jelo učinilo pristupačnijim široj publici.

Danas su kalifornija rolnice među najpopularnijim vrstama sušija širom sveta, a njihova popularnost poslednjih godina značajno raste i u Srbiji. U mnogim domaćim suši restoranima upravo se ovaj specijalitet nalazi među najporučivanijim izborima, prvenstveno zbog blagog ukusa i kombinacije sastojaka koja odgovara čak i onima koji tek ulaze u svet japanske kuhinje.

Potrebni sastojci:

- 250 g suši pirinča- 3 lista nori algi- 150 g surimi štapića- 1 avokado- 1 manji krastavac- 2 kašike pirinčanog sirćeta- 1 kašičica šećera- Prstohvat soli- Susam za posipanje- Soja sos za serviranje

Najpre skuvajte suši pirinač prema uputstvu, a zatim ga začinite mešavinom pirinčanog sirćeta, šećera i soli. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Za to vreme iseckajte avokado, krastavac i surimi štapiće na tanke trakice.

Na bambusovu prostirku postavite list nori alge, pa preko nje rasporedite tanak sloj pirinča. Pospite susamom, a zatim pažljivo okrenite algu tako da pirinač bude sa spoljne strane. Na sredinu rasporedite surimi štapiće, avokado i krastavac, pa uz pomoć prostirke pažljivo urolajte rolnicu.

Gotovu rolnicu isecite oštrim nožem na osam jednakih delova i poslužite uz soja sos. Po želji možete dodati i ukiseljeni đumbir ili vasabi. Rezultat je lagan, osvežavajući i vizuelno atraktivan obrok koji je odavno prerastao status gastronomskog trenda i postao jedan od omiljenih izbora ljubitelja sušija širom Srbije.

Autor: S.Paunović