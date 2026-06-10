DOMAĆI SLADOLED OD ČOKOLADE KOJI USPEVA SVIMA: Ne treba vam aparat, spremite kremasto savršenstvo od samo 3 sastojka!

Letnje vrućine su stigle, a sa njima i nezaobilazna želja za osveženjem. Iako su zamrzivači u prodavnicama prepuni raznih opcija, ništa ne može da se poredi sa pravim, domaćim sladoledom. Ako mislite da je pravljenje sladoleda kod kuće komplikovan proces koji zahteva skupe aparate i sate mučenja – prevarili ste se.

Donosimo vam recept za najkremastiji domaći čokoladni sladoled koji se pravi od samo tri osnovna sastojka. Tajna ovog recepta je u tome što se sladoled ne ledi i ne stvara nepoželjne kristale, već ostaje savršeno svilenkast i bogat, baš poput onog iz najboljih italijanskih poslastičarnica.

Sastojci:

500 ml slatke pavlake (mlečne, sa većim procentom masti za bolju kremastost)

400 g kondenzovanog mleka (ono daje teksturu koja se ne ledi)

50-60 g kvalitetnog kakao prahu ili 100 g otopljene crne čokolade

Priprema:

Umutite osnovu: U dubokoj posudi umutite hladnu slatku pavlaku mikserom. Vodite računa da je ne premutite – treba da bude čvrsta, ali i dalje vazdušasta i kremasta, a ne kruta kao za dekoraciju torti.

Sjedinite sastojke: U umućenu pavlaku dodajte kondenzovano mleko i kakao prah (ili prohlađenu otopljenu čokoladu). Mikserom na najnižoj brzini, ili lagano špatulom, mešajte dok se sve potpuno ne sjedini u jednoličnu, čokoladnu kremu.

Zamrzavanje: Dobijenu smesu prelijte u plastičnu posudu sa poklopcem ili kalup za hleb obložen folijom. Po želji, po vrhu možete posuti malo seckane čokolade ili lešnika. Stavite u zamrzivač na najmanje 4 do 6 sati, a najbolje preko noći.

Pre serviranja, ostavite sladoled na sobnoj temperaturi oko 5 minuta kako bi se lakše vadio kašikom za sladoled.

Savet plus: Ako želite "krispi" efekat, u smesu pre zamrzavanja možete umešati šaku sitno seckane čokolade za kuvanje ili komadiće pečenog lešnika.

Autor: D.S.