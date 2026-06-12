Lagana tuna salata puna ukusa: Savršen obrok za tople dane!

Spoj svežeg povrća i tune daje hranljiv, ukusan i brz obrok koji se priprema za svega nekoliko minuta.

Ako tražite lagan, a zasitan obrok koji je idealan za ručak ili večeru, tuna salata je odličan izbor. Osim što se brzo priprema, bogata je proteinima, vitaminima i osvežavajućim ukusima koji je čine savršenom za toplije dane.

Sastojci:

- 1 konzerva tune u komadima- 2 veća paradajza- 1 glavica zelene salate- 1 krastavac- 1 manja crvena paprika- 1 ljubičasti crni luk- 100 g kukuruza šećerca- 10-ak maslina- 100 g feta sira- Sok od pola limuna- 2 kašike maslinovog ulja- So i biber po ukusu- Svež peršun za dekoraciju

Priprema:

Operite i iseckajte zelenu salatu, paradajz, krastavac i papriku na komade željene veličine. Crni luk isecite na tanke kolutove, a masline prepolovite. U većoj činiji sjedinite svo povrće, dodajte oceđenu tunu i kukuruz šećerac. Lagano promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili. Feta sir izmrvite preko salate, a zatim pripremite preliv od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i bibera. Prelijte salatu i još jednom pažljivo promešajte. Ostavite nekoliko minuta da se ukusi sjedine, a zatim pospite sitno seckanim peršunom. Poslužite odmah uz prepečen hleb ili integralne krekere.

Ova tuna salata je odličan izbor za sve koji žele zdrav i ukusan obrok bez mnogo vremena provedenog u kuhinji. Kombinacija svežeg povrća, tune i feta sira pruža bogatstvo ukusa, a istovremeno ostaje lagana i osvežavajuća.

Autor: S.Paunović