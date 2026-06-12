AKTUELNO

Lifestyle

Lagana tuna salata puna ukusa: Savršen obrok za tople dane!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Spoj svežeg povrća i tune daje hranljiv, ukusan i brz obrok koji se priprema za svega nekoliko minuta.

Ako tražite lagan, a zasitan obrok koji je idealan za ručak ili večeru, tuna salata je odličan izbor. Osim što se brzo priprema, bogata je proteinima, vitaminima i osvežavajućim ukusima koji je čine savršenom za toplije dane.

Sastojci:

- 1 konzerva tune u komadima- 2 veća paradajza- 1 glavica zelene salate- 1 krastavac- 1 manja crvena paprika- 1 ljubičasti crni luk- 100 g kukuruza šećerca- 10-ak maslina- 100 g feta sira- Sok od pola limuna- 2 kašike maslinovog ulja- So i biber po ukusu- Svež peršun za dekoraciju

Priprema:

Operite i iseckajte zelenu salatu, paradajz, krastavac i papriku na komade željene veličine. Crni luk isecite na tanke kolutove, a masline prepolovite. U većoj činiji sjedinite svo povrće, dodajte oceđenu tunu i kukuruz šećerac. Lagano promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili. Feta sir izmrvite preko salate, a zatim pripremite preliv od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i bibera. Prelijte salatu i još jednom pažljivo promešajte. Ostavite nekoliko minuta da se ukusi sjedine, a zatim pospite sitno seckanim peršunom. Poslužite odmah uz prepečen hleb ili integralne krekere.

Foto: Pixabay.com

Ova tuna salata je odličan izbor za sve koji žele zdrav i ukusan obrok bez mnogo vremena provedenog u kuhinji. Kombinacija svežeg povrća, tune i feta sira pruža bogatstvo ukusa, a istovremeno ostaje lagana i osvežavajuća. 

Autor: S.Paunović

#Tuna salata

#recepti

#salata

#zdrav obrok

POVEZANE VESTI

Lifestyle

LAGANA, A HRANLJIVA SALATA: Savršen obrok za ručak ili večeru!

Lifestyle

Najbolji, brzinski recept: Napravite ove tikvice sa sirom i imate savršen ručak za samo 10min

Lifestyle

Kus-kus salata koja osvaja na prvi zalogaj: Lagana, brza i savršena za svaki dan

Lifestyle

Posni paprikaš koji osvaja ukusom: Savršen bez mesa, a pun arome!

Lifestyle

Ako ste u škripcu sa parama, ovi sendviči su spas: Priprema je brza, a rezultat je ukusan i hranljiv

Lifestyle

Ananas + šlag = torta koja nestaje sa stola za 10 minuta: Kremasta, lagana i savršena za svaku priliku