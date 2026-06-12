Osvežavajuća salata sa tikvicama: Lagan obrok koji ćete praviti tokom celog leta!

Hrskavo povrće, aromatični preliv i jednostavna priprema čine ovu salatu idealnim izborom za svaki dan.

Kada temperature porastu, na trpezi najviše prijaju lagani i osvežavajući obroci. Salata sa tikvicama odličan je izbor za sve koji žele zdrav, ukusan i brz obrok, a njena kombinacija svežeg povrća i aromatičnog preliva oduševiće i one koji inače nisu veliki ljubitelji tikvica.

Sastojci:

- 2 srednje tikvice- 2 paradajza- 1 krastavac- 100 g feta sira-1 manja crvena paprika- Šaka rukole- 2 kašike maslinovog ulja- Sok od jednog limuna- 1 čen belog luka- So i biber po ukusu-Svež peršun ili mirođija

Priprema:

Tikvice operite i isecite na tanke kolutove, pa ih kratko grilujte na tiganju sa nekoliko kapi maslinovog ulja dok ne dobiju zlatnu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade. Paradajz, krastavac i papriku iseckajte na manje komade, a zatim ih stavite u veću činiju zajedno sa rukolom. Dodajte grilovane tikvice i lagano promešajte. U posebnoj posudi pripremite preliv od maslinovog ulja, limunovog soka, sitno seckanog belog luka, soli i bibera. Dobro sjedinite sastojke kako bi se ukusi povezali. Prelijte salatu pripremljenim dresingom, a preko nje izmrvite feta sir. Na kraju pospite sitno seckanim peršunom ili mirođijom za dodatnu svežinu.

Poslužite odmah kao lagani obrok ili kao prilog uz meso i ribu. Zahvaljujući bogatstvu ukusa i jednostavnoj pripremi, ova salata sa tikvicama lako može postati jedan od omiljenih letnjih recepata.

Autor: S.Paunović