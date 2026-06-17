ZDRAV KO DREN: Lekovita svojstva, vitamini i tradicionalni recepti

Izreka „zdrav ko dren“ nije nastala slučajno. Ova nenametljiva voćka, iako često u senci popularnijih plodova poput maline ili borovnice, po koncentraciji minerala i vitamina nadmašuje mnoge druge sorte.
Zašto je dren izuzetno zdrav?
Dren je bogat izvor nutrijenata koji su ključni za očuvanje zdravlja:
Vitamin C: Plod drena sadrži više vitamina C nego pomorandža iste težine.
Minerali: Sadrži zavidne količine kalijuma, cinka, magnezijuma, bakra, kalcijuma i gvožđa.
Antioksidansi: Crveni pigmenti (antocijani) deluju kao snažni antioksidansi koji, prema nekim istraživanjima, mogu povoljno delovati na funkciju srca, mozga, bubrega i jetre.
Sastojci: Obiluje taninima, pektinima i nizom organskih kiselina.
Narodna medicina dren najčešće koristi kod problema sa varenjem, proliva, hemoroida, anemije, upala grla, kao i za pomoć kod tegoba sa jetrom i bubrezima.
Tradicionalni recepti
1. Sok od drena (bez kuvanja)
Ovo je najjednostavniji način da iskoristite lekovita svojstva ove biljke.
Sastojci: 1 kg samlevenog ploda, 2 litra vode, šećer po ukusu.
Priprema: Samleven dren prelijte vodom i zasladite. Ostavite da odstoji 24 sata, nakon čega procedite i poslužite rashlađeno.
2. Čaj od drena
Idealno sredstvo za smirivanje upale grla i creva.
Sastojci: 10 g suvog cveta, lista ili ploda drena i 2 dl vode.
Priprema: Biljku prelijte vodom i zagrejte do ključanja. Kuvajte još minut-dva, sklonite sa vatre i ostavite poklopljeno da odstoji 20 minuta. Procedite i pijte dok je toplo.
3. Sirup od drena
Odličan način da sačuvate blagodeti drena tokom cele godine.
Sastojci: 2 kg očišćenih drenjina, 2 litra vode, 3 kesice limuntusa, 4–5 kg šećera (zavisno od količine soka).
Priprema:
Operite i očistite plodove, pa ih kuvajte dok ne pobele.
Procedite dobijeni sok, dodajte limuntus i šećer.
Vratite na šporet i kuvajte uz stalno mešanje dok ne proključa.
Gustu smesu prelijte u sterilisane flaše i zatvorite.
Napomena: Dren treba tretirati kao dopunu ishrani, a ne kao zamenu za propisanu medicinsku terapiju.
Autor: D.S.