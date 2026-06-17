ZDRAV KO DREN: Lekovita svojstva, vitamini i tradicionalni recepti

Izreka „zdrav ko dren“ nije nastala slučajno. Ova nenametljiva voćka, iako često u senci popularnijih plodova poput maline ili borovnice, po koncentraciji minerala i vitamina nadmašuje mnoge druge sorte.

Zašto je dren izuzetno zdrav?

Dren je bogat izvor nutrijenata koji su ključni za očuvanje zdravlja:

Vitamin C: Plod drena sadrži više vitamina C nego pomorandža iste težine.

Minerali: Sadrži zavidne količine kalijuma, cinka, magnezijuma, bakra, kalcijuma i gvožđa.

Antioksidansi: Crveni pigmenti (antocijani) deluju kao snažni antioksidansi koji, prema nekim istraživanjima, mogu povoljno delovati na funkciju srca, mozga, bubrega i jetre.

Sastojci: Obiluje taninima, pektinima i nizom organskih kiselina.

Narodna medicina dren najčešće koristi kod problema sa varenjem, proliva, hemoroida, anemije, upala grla, kao i za pomoć kod tegoba sa jetrom i bubrezima.

Tradicionalni recepti

1. Sok od drena (bez kuvanja)

Ovo je najjednostavniji način da iskoristite lekovita svojstva ove biljke.

Sastojci: 1 kg samlevenog ploda, 2 litra vode, šećer po ukusu.

Priprema: Samleven dren prelijte vodom i zasladite. Ostavite da odstoji 24 sata, nakon čega procedite i poslužite rashlađeno.

2. Čaj od drena

Idealno sredstvo za smirivanje upale grla i creva.

Sastojci: 10 g suvog cveta, lista ili ploda drena i 2 dl vode.

Priprema: Biljku prelijte vodom i zagrejte do ključanja. Kuvajte još minut-dva, sklonite sa vatre i ostavite poklopljeno da odstoji 20 minuta. Procedite i pijte dok je toplo.

3. Sirup od drena

Odličan način da sačuvate blagodeti drena tokom cele godine.

Sastojci: 2 kg očišćenih drenjina, 2 litra vode, 3 kesice limuntusa, 4–5 kg šećera (zavisno od količine soka).

Priprema:

Operite i očistite plodove, pa ih kuvajte dok ne pobele.

Procedite dobijeni sok, dodajte limuntus i šećer.

Vratite na šporet i kuvajte uz stalno mešanje dok ne proključa.

Gustu smesu prelijte u sterilisane flaše i zatvorite.

Napomena: Dren treba tretirati kao dopunu ishrani, a ne kao zamenu za propisanu medicinsku terapiju.

Autor: D.S.