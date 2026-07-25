Doktorka upozorava: Ako primetite ovu promenu na mesu, nikako ga ne kupujte

Meso je jedna od najvažnijih namirnica u ishrani, ali samo ako je sveže i pravilno čuvano.

Zato je prilikom kupovine važno obratiti pažnju na nekoliko znakova koji mogu ukazivati da proizvod nije bezbedan za upotrebu.

Doktorka Radmila Šehić istakla je da je meso izuzetno važan izvor proteina i esencijalnih aminokiselina, ali i vitamina B12, koji ima ključnu ulogu u radu nervnog sistema, mozga i metabolizma.

Kako objašnjava, upravo zbog visokog sadržaja vitamina B12 meso zauzima značajno mesto u ishrani, dok osobe koje ne konzumiraju proizvode životinjskog porekla ovaj vitamin moraju da nadoknađuju na druge načine.

Međutim, jednako je važno znati kako prepoznati da li je meso sveže.

Prema savetima doktorke, prvi znak na koji treba obratiti pažnju jeste promena boje. Ako primetite da se na pojedinim delovima pojavljuju tamnije ili sivkaste fleke, potrebno je biti posebno oprezan.

Drugi važan pokazatelj otkriva se nakon otvaranja pakovanja. Ako je površina mesa lepljiva ili se prilikom dodira razvlače vlakna, to može ukazivati na kvarenje i takav proizvod ne bi trebalo koristiti.

Treći znak je neprijatan ili neuobičajen miris. Sveže meso ne bi trebalo da ima intenzivan ili kiselkast miris, pa svaka izražena promena predstavlja razlog za dodatni oprez.

Doktorka podseća i da je pravilna termička obrada jednako važna kao i izbor kvalitetnog mesa. Na temperaturi iznad 75 stepeni Celzijusa uništava se veliki broj bakterija koje mogu izazvati zdravstvene probleme.

Iako se meso u prodavnicama čuva u rashladnim vitrinama na odgovarajućoj temperaturi, potrošači bi ipak trebalo da pregledaju proizvod pre kupovine i obrate pažnju na njegov izgled, teksturu i miris.

Nekoliko sekundi pažnje u prodavnici može biti dovoljno da izbegnete kupovinu mesa koje nije odgovarajućeg kvaliteta i tako zaštitite zdravlje cele porodice.

Autor: A.A.