Skuvajte kukuruz za 10 minuta: Dodajte samo jedan sastojak iz frižidera i gotov je za tren

Leto je vreme kada svi jedemo kuvani kukuruz, ali priprema često ume da potraje satima. Uz ovaj jednostavan trik, kukuruz može biti spreman za samo 10 minuta.

Zašto volimo kuvani kukuruz?

Kuvani kukuruz je nezaobilazan ukus leta koji privlači svojim mirisom sa pijačnih i uličnih štandova. Osim što je izuzetno ukusan, on je i veoma hranljiv:

Bogat energijom: Sadrži složene ugljene hidrate koji daju energiju.

Nutritivna vrednost: Izvor je magnezijuma, folne kiseline, vitamina B grupe, vlakana i biljnih proteina.

Preporuka stručnjaka: Nutricionisti ga često preporučuju kao zdravu užinu ili lagan obrok tokom letnjih dana.

Trik za brzu pripremu i savršen ukus

Mnogi izbegavaju pripremu kukuruza kod kuće zbog dugog vremena kuvanja potrebnog da zrna postanu mekana i sočna. Iskusne domaćice ipak koriste trik koji skraćuje vreme na desetak minuta i daje puniji, kremastiji ukus.

Priprema klipova: Prvo prepolovite klipove kako bi lakše stali u šerpu i ravnomernije se skuvali.

Kuvanje: Poređajte ih u posudu, prelijte hladnom vodom da budu potpuno potopljeni, pa kada voda provri dodajte jednu čašu svežeg mleka i komad putera. Ova kombinacija daje sočnost, naglašava slatkoću i čini zrna mekšim.

Odmaranje: Kuvajte desetak minuta, sklonite sa ringle i ostavite kukuruz još nekoliko minuta u tečnosti da upije ukuse.

Soljenje na kraju: Posolite tek na kraju po ukusu, jer dodavanje soli na početku može uticati na čvrstoću zrna.

Serviranje

Po želji, preko toplog kukuruza možete dodati još malo istopljenog putera, posuti sitno seckanim peršunom ili omiljenim začinima. Poslužite ga dok je topao.

Autor: D.S.