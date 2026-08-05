Kolač bez brašna i pečenja gotov za 10 minuta: Toliko je kremast da se topi u ustima

Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da uključujete rernu ili provodite sate u kuhinji, ovaj kolač je pravo rešenje. Ne sadrži brašno, ne peče se, a priprema traje svega desetak minuta. Upravo zbog toga postao je jedan od omiljenih brzih deserata među ljubiteljima jednostavnih recepata.

Osnova ovog kolača najčešće se pravi od mlevenog keksa, dok krem čine krem sir ili mascarpone, slatka pavlaka i malo šećera u prahu. Po želji možete dodati vanilu, rendanu koru limuna ili čokoladu kako biste obogatili ukus.

Nakon što sjedinite sastojke, smesu sipajte u kalup ili čaše za serviranje i ostavite u frižideru najmanje dva sata da se stegne. Za to vreme desert dobija savršenu teksturu – mekan je, kremast i osvežavajuć.

Posebnu draž ovom kolaču daju dodaci. Sveže jagode, maline, borovnice ili banane odlično se slažu sa kremom, dok čokoladni preliv, karamel ili seckani lešnici mogu da ga pretvore u pravi praznik ukusa.

Osim što je brz za pripremu, ovaj kolač je odličan izbor kada vam iznenada stignu gosti ili želite da napravite poslasticu bez mnogo prljavog posuđa. Ne zahteva posebne kulinarske veštine, pa uspeva i onima koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji.

Ako tražite desert koji izgleda atraktivno, a priprema se bez pečenja i bez brašna, ovaj recept će vas sigurno osvojiti. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo vremena, dobićete poslasticu kojoj je teško odoleti već na prvi zalogaj.

Autor: A.A.