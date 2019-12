Novi detalji SVIREPOG UBISTVA policajca u Crnoj Gori - Majka krila pištolj u kesi, sin uzeo oružje i pucao u Milutina

Istraga o ubistvu policajca Milutina Lekovića (41) u Igalu, o kojem bruji cela Crna Gora, otišla je korak dalje, pa su sada poznati detalji i kako je došlo do ovog zločina za koji se terete troje albanskih državljana.

Zločin se dogodio posle privođenja Luana Hasanaja (43), koji je bio u društvu majke Nure (67) i starijeg brata Lulzina (49). Leković, granični policajac, je obavio rutinsku kontrolu i kako su troje albanskih državljana bili bez dokumenata, privedeni su u službena kola.

Ništa nije naslućivalo tragediju. Automobil je vozio Milutin, a do njega je sedeo kolega Aleksandar Kilibarda, a iza njih Albanci koji su na albanskom razgovarali sve do časa dok, kako se sumnja, Luan Hasanaj iz kese nije uzeo oružje i upucao u potiljak Lekovića. Istragom se došlo do saznanja i da je kesa iz koje je Luan izvadio pištolj bila kod njegove majke.

Nastao je haos. Kilibarda je brzo reagovao, skočio na Luana, nastalo je rvanje. Luan je u naletu okrenuo pištolj ka policajcu, ali pištolj se zaglavio.

Troje privedenih je uspelo da pobegne iz vozila dok je Aleksandar pokušavao da pomogne teško ranjenom Milutinu, kome, nažalost, nije bilo spasa. Nekoliko sati kasnije uhapšeni su u Sutorinskom polju, dok su pokušavali da pobegnu u Hrvatsku.

Kada ih je policija opkolila, Luan je ponovo potegao oružje i ispalio šaržer u automobil, ne reagujući na upozorenja. Policija je uzvratila i tada je ubica pogođen u ruku. Nakon toga su svi članovi porodice uhapšeni, i njima je određeno policijsko zadržavanje od 72 sata.

Ovo im nije prvo ubistvo. Iz policije je zvanično saopšteno da Albanija potražuje Luana i Lulzina zbog ubistva s umišljajem i nedozvoljenog držanja oružja, odnosno pokušaja ubistva, dok je za njihovom majkom raspisana nacionalna poternica zbog pretnji.

Njih troje u ponedeljak pred višim državnim tužiocem Milošem Šoškićem nisu hteli da govore o ubistvu policajca već su tvrdili da ne znaju ništa o tome.