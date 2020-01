POSLEDNJE PISMO TROSTRUKOG UBICE! Filip je misterioznoj osobi uputio dramatičnu poruku!

M., samo ti me možeš spasiti, napisao je na papiru Filip Zavadlav pre trostrukog ubistva u centru Splita, a takođe na drugom papiru je napisao 'Jak u glavi možeš biti samo ako se naspavaš'.

Pisma su poslana grafologu kako bi se prema rukopisu pokušalo proceniti o kakvoj je osobi reč. "Jako je detinjast i treba psihijatra", rekao je grafolog posle analize.

On dodaje da su pisma pisana rastresenim i nemarnim rukopisom. Nisu to jedina pisma. Marcela Sunara, njegova stanodavka, kaže da ih je bilo više u stanu, ali ko je M. to još uvek nije poznato.

Filipa su pritiskali dugovi koje je navodno nagomilao njegov brat. Kasnije su ti dugovi podebljani kamatama.

On je odlučio da odseli od problematične porodice, te je potražio uzaludan mir u samačkom životu. Njegova stanodavka Marcela Sunara, do stana je došao posredstvom jedne časne sestre i njenog samostana.

"Celo vreme je živeo s ocem i bratom na Skalicama, a za vreme broda ili nešto prije ukrcavanja, Crkva se uplela da mu pomogne. Slučajno, moja majka je poznavala časnu sestru i ona joj je rekla da ima jednog momka kojemu je jako teško i koji ima problema u porodici te da je upravo otišao na brod. Pričamo o 2018. godini", kaže Marcela.