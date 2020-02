"KAO DA MI JE URAGAN PROŠAO KROZ KUĆU" - Zemljotres jačine 4,2 stepena pogodio Hrvatsku, građane probudilo ljuljanje zgrada!

Kako je saopštila hrvatska Seizmološka služba, potres je pogodio oblast Knina, Gračaca i ceo priobalni deo od Zadra do Šibenika.

Zemljotres je registrovan u 5.10 sati, sa epicentrom 23 kilometra severozapadno od Knina, preneo je portal Indeks. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti.

M4.0 #earthquake ( #potres ) strikes 24 km NW of #Knin ( #Croatia ) 33 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/HMwA3I31Oy

Potres je, međutim probudio stanovnike Knina. Stanovnike Knina i obližnjih gradova potres je probudio, pa je čitateljka iz Zadra portalu napisala da se probudila kada je osetila kako se ljulja zgrada i tresu ormani.

Earthquake rumbles through wider area of Knin, Gracac and the entire coastal area from Zadar to Sibenik https://t.co/TddheHpmbZ#Croatia #dutimes #aroundtheworld #news #information #earthquake #earthquakes #aroundtheworld #travel #wander pic.twitter.com/HLPUNqfnNk