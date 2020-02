Marković demantovao: Nema suspenzije zakona, moguć razgovor, Mandić za Pink: Da se što pre zakaže Skupština Crne Gore

Iako su neki crnogorski mediji preneli da je premijer Duško Marković rekao evropskom komesaru Varheljiju da je Vlada CG spremna da privremeno odloži primenu Zakona o slobodi veroispovesti do odluke ustavnog suda, pa i do odluke Suda u Strazburu, sam Marković je to demantovao tvrdeći da nema suspenzije zakona već da je moguć razgovor o svim pitanjima.