TREĆA ŽRTVA GRIPA U CRNOJ GORI! Nema zaraženih KORONAVIRUSOM

Institut za javno zdravlje Crne Gore registrovao je prošle sedmice treći smrtni slučaj od posledica virusa gripa, dok iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje navode da za sada nema crnogorskih državljana koji su zaraženi novim koronavirusom.

Crnogorski državljanin s broda Dajmond princes u Japanu za kojeg se sumnjalo, ali se kasnije ispostavilo da ipak nije zaražen virusom, dobro se oseća.

"Moramo videti kako će teći evakuacija, da li će to vršiti kompanija. Oni su u karantinu sve dok ne odu, to je postupak koji sprovode japanske vlasti. Bitno je da on nije zarazan i da se oseca dobro", rekla je za TVCG Stanica Popovic iz Ministarstva.

Kad je reč o sezonskom gripu, prijavljeno je tri smtrna slučaja, poslednji kod pacijentkinje stare 70 godina, koja je imala hronično oboljenje, preneo je danas RTCG.

U Crnoj Gori je od 17. do 23. februara prijavljeno 1.125 osoba sa simptomima nalik gripu.

"U Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje laboratorijskim putem potvrdeno je 86 slucajeva infekcije virusom gripa. Od početka nadžora nad gripom, zakljucno sa osmom sedmicom, laboratorijski je potvrdeno 269 slucajeva obolijevanja od gripa", saopšteno je iz IJZ.

Najveći broj obolelih od težih i lakših respiratornih infekcija u ovoj nadžornoj sedmici registrovan je u uzrastu od 20 do 64 godine.