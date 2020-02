SNAŽNA TUTNJAVA U ZAGREBU - Meteor probio zvučni zid (VIDEO)

Tutnjava se čula u velikom delu grada pa su neki prijavili i kako se radi o potresu, što je zabeležio i Europski seizmološki centar EMSC, prenosi Indeks.

Ali, kako je potvrđeno iz Seizmološkog zavoda, nije se radilo o potresu, nego o probijanju zvučnog zida. Zvučni zid je, kako se navodi, probio meteor koji je izgoreo u atmosferi.

Na društvenim mrežama su se pojavile slike traga dima koji je navodno, za sobom, ostavio meteor.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Grad Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/LE6m2ykyqk