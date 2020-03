Dva snažna potresa pogodila su jutros Zagreb i severozapad Hrvatske. Prvo izrazito jako podrhtavanje zabeleženo je u 6.24 sati, a prema podacima EMSC-a, magnituda je iznosila 5.3.

Građani su u strahu masovno izašli na ulice, na kojima su imali šta da vide: odlomljene komade fasada, popadale crepove, a ponegde i potpuno urušene zidove.

Na pojedinim lokacijama gromade su padale na parkirane automobile. Oštećenje je pretrpela i Zagrebačka katedrala: vrh jednog od tornjeva se urušio. Prema informacijama koje su lokalnim medijima prosledili građani, došlo je do urušavanja lifta u jednom zagrebačkom soliteru.

Građani su javili i da su im u stanovima padale police, razni predmeti, lusteri... U nekim delovima grada na kratko je nestalo struje i vode. Neposredno nakon prvog potresa širom metropole mogle su se čuti sirene raznih interventnih službi.

U trenutku kada su mnogi pomislili da je sve prošlo, tačno u 7:01 Zagreb je uzdrmao novi izuzetno jak potres. EMSC je u svojem preliminarnom izveštaju naveo da je magnituda iznosila 5.0, a da je epicentar bio 10 kilometara severno od Zagreba, odnosno dva kilometra jugoistočno od Kašine na dubini od pet kilometara.

I nakon ovog podrhtavanja iznova su se začule sirene širom grada. Građani su ponovno počeli javljati o popadalim predmetima u svojim stanovima.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb