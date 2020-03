UŽAS U ZAGREBU SE NASTAVLJA - Lekari se BORE ZA ŽIVOT devojčice povređene u zemljotresu! Grad pogodila i serija slabijih potresa

Posle zemljotresa koji je juče ujutro pogodio Zagreb, tokom jučerašnjeg dana bilo je 30-ak novih potresa.

After Zagreb earthquake, you know which group of people was fastest to respond? Dinamo Zagreb ultras Bad Blue Boys. Helping moving newborns and hospitals, cleaning streets... Blue army protecting the city 💙 pic.twitter.com/gclMCMijpc

Reč je o slabijim potresima, jedan je bio umerene jačine, u tri sata, i njega su osetili pojedinci na gradskom području i malo veći broj ljudi u epicentralnom području Kašine i Markuševca, prenosi Večernji list izjavu seizmologa Krešimira Kuka za Hrvatski radio.

This is caused by the earthquake in #Zagreb, #Croatia

We ask for HIS mercy for all the humans 🤲🏻



pic.twitter.com/D2uzNAiCx1