NOVI ZEMLJOTRES U ZAGREBU: Tlo podrhtavalo na 2,8 Rihtera (FOTO)

U Zagrebu se jutros ponovo osetilo podrhtavanje tla, 2,8 stepeni po Rihteru, saopštio je EMSC.

