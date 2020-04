Linta osudio uništavanje stabala na imanju srpske porodice u Hrvatskoj: To je SRBOMRZAČKI NAPAD

Predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta najoštrije je osudio vandalsko uništavanje 80 stabala maslina i badema srpskoj porodici Gagić u selu Biljane Gornje kod Benkovca.

U saopštenju za javnost se navodi da je gospođa Mira Gagić (69 godina), nakon proterivanja iz Zadra 1991. godine i zatim proterivanja u zločinačkoj akciji „Oluja“ 1995. godine odlučila 2010. godine da se vrati u svoje rodno selo Biljane Gornje i obnovi kuću. U polju, na predelu koji se zove Strane, zasadila je 2017. godine, uz pomoć svog sina Aleksandra, 80 stabala maslina i badema.

- Kada je Mira 15. aprila ove godine otišla do njive, videla je suve listove i grane na bademima i maslinama. Bilo je očigledno da su uništeni i Mira je opravdano posumnjala da su poprskani otrovom. Odmah je istog dana pozvala policiju koja je došla i izvršila uviđaj. Inspektori za zaštitu životne sredine rekli su Miri Gagić da ukoliko želi da pokrene postupak za pronalaženje krivaca to mora da učini o svom trošku. To praktično znači da treba lično da pošalje uzorke lista i zemlje na Poljoprivredni fakultet u Zagreb, kako bi se utvrdilo čime su stabla poprskana. Troškovi analize koštaju 10.000 kuna ili skoro 1.500 evra što je veliki novac za Miru Gagić - navodi se u saopštenju.

Linta traži da nadležni organi pronađu i kazne krivce koji su počinili krivično delo uništavanja tuđe imovine, kao i da izvrše objektivnu procenu i nadoknade štetu Miri Gagić za uništena stabla maslina i badema.

Linta navodi da je u noći između 15. i 16. aprila, u četiri sata ujutro, više nepoznatih lica preskočilo ogradu Mire Gagić i ušli u dvorište. Zatim su počeli snažno da lupaju na vrata i prozore kuće i u kante u dvorištu kako bi uputili pretnju ženi od 69 godina samo zato što je prijavila policiji uništavanje stabala badema i masline.

Mira Gagić je ponovo pozvala policiju koja je došla na uviđaj ali počinilaca naravno nije bilo. U pitanju je kukavički napad grupe vandala sa ciljem zastrašivanja i proterivanja Mire Gagić i ostalih Srba iz Biljana Gornjih.

Postavlja se pitanje od koga su vandali saznali da je Mira Gagić prijavila policiji uništavanje stabala maslina i badema? Očigledno je da postoji sprega zaposlenih u policiji i vandala.

Linta poziva nadležne organe da u najkraćem roku pronađu i oštro kazne nalogodavce i počinioce ovog srbomrzačkog napada na Miru Gagić.