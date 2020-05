NIKAD OČAJNIJI CRNOGORSKI UGOSTITELJI NA PRIMORJU: Što nam dođe domaćih gostiju preko vikenda to nam je!

Budvanske plaže su bile pune za vikend, dok su hoteli još bez gostiju, iako mnogi još nisu ni otvorili vrata. Optimizma među ugostiteljima slabo ima, a kako će biti niko ne zna.

Na plažama za vikend najviše je bilo Podgoričana, dok radnim danima kako su Pobjedi kazali zakupci nema nikoga.

Mobilijari su postavljeni ponegdje i do 10.juna se neće naplaćivati. Vlasnici restorana kažu da će “preživeti”, ali da ne očekuju zaradu, ne samo ove nego i sledeće godine, ali kažu i da postoji šansa ako se promovišemo kao korona fri destinacija.

Vlasnik Koko bič plaže u Budvi Alen Pejović nije optimista. Sve je kaže pripremio samo čeka goste. Za Pobjedu kaže da ima nešto domaćih gostiju vikendom, ali da radnim danima nije tako. Postavio je mobilijar, ali se još ne naplaćuje.

“Svi smo zabrinuti. Dolaze nam Podgoričani vikendom, ali inače ,,mrka kapa“, kazao je Pobjedi Pejović naglašavajući da se nada da će njegov biznis ipak preživeti.

Goran Teodosić iz plažnog bara Avala hotela kaže da su još u pripremi.

“Radnim danima imamo ponešto od lokalnih stanovnika, ali vikendom bude Podgoričana. Osjetno se vidi da je nešto počelo. Hotel još nije počeo da radi, čeka se otvaranje granica”, kazao je Teodosić Pobjedi.

Budvanski ugostitelj, vlasnik restorana Jadran Krsto Niklanović takođe nije optimista. Najviše ga brine što ima 43 stalna radnika, koje treba zadržati.

“Čitav život sam bio optimista, ali je ovo daleko od optimizma. Ovo je situacija koja ne zavisi od nas i dok god je pandemija proglašena na svetskom nivou mi se ne možemo ničemu nadati”, kazao je Niklanović za Pobjedu.

On smatra da će sezona trajati samo 15 do 20 dana i to u hotelima, a da će privatni smeštaj doživeti katastrofu.

“Pitanje je ko će doći, kako će doći, kojim parama će doći. Znamo koliko je firmi po Evropi bankrotiralo, a ti što su dobili otkaz su obični ljudi. Neće kod nas doći ni direktor Filipsa, ni Simensa ni Mercedesa nego obični turisti sa lou kost kompanijama, Montenegro erlajnzom, čarter letovima koji su vrlo upitni za ovu godinu”, ističe Niklanović dodajući da je se svaka država sada trudi i da zadrži svoje državljane, bilo to u Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj…

“Hrvatska ima jednu prednost da je bliža Evropi i brže su provere na granici jer je članica EU. Ne smatram je konkrurencijom jer samo jedno hrvatsko ostrvo kao što je Rab ima više obale od cijele Crne Gore. Kod nas u normalnim vremenima se čeka po četiri sata na granici, da se uđe ili izađe iz zemlje, a sad imamo dodatni zdravstveni nadzor koji će garantovano usporiti prelaz, ako se ne nađe neko rešenje”, kazao je Niklanović koji urgira i moli sve da taj ulazak u Crnu Goru bude brži i organizovaniji i da familije sa decom manje čekaju.

“Normalno je da treba da postoji kontrola. Po meni to treba da bude unutar države, pratiti gde su gosti prijavljeni i kako, a ne na granici ih držati po tri četiri sata. Treba neko dobro biti zaljubljen u neko mesto da bi proveo osam, devet sati na granici”, tvrdi Niklanović.

Ističe da ove godine ne možemo da računamo na bilo kakvu sezonu “čisto doći će neko“.

“Pričamo svi o hotelima. Turizam Crne Gore nisu samo hoteli. Tu je ogroman privatni smeštaj koji će ove godine doživjeti katastrofu, a plašim se i iduće. Imamo i izletnička mesta, kao što su Perast, sever. Oni žive od dnevnih izleta bilo od turista iz Dubrovnika ili turista koji su Crnoj Gori. To će sve da zamre ovog leta jer neće biti interesenata”, kazao je Niklanović.

Na kotorskoj rivi, gde je bio pre neki dan kaže nije bilo ni 20 auta.

“Perast, gde u ovo vrijeme vrvi od izletnika iz Dubrovnika, kruzeri… sada je to pustinja. Tako da, pored svog optimizma, ja ne vidim ništa. Uvek zagovaram da sednemo i dogovorimo što ćemo. Ako crkne privreda, može u Podgorici da sedi Tramp ili Bil Gejts svi će nas napustiti. Otići će i bankari, jer smo mi ti koji držimo banke, mi uplaćujemo pazare, uzimamo kredite… Budite sigurni prve će nas napustiti banke. Svi smo u istom košu, a nemamo još strategiju kako izaći iz ovoga”, kaže Niklanović.

On tvrdi da svi imaju kući neke zalihe novca koje su svakog dana sve manje.

“Ukoliko država i bankarski sistem ne ulože u privredu, ne mislim na ove pakete za preživaljavanje, i dok god banke ne stanu iza nekog programa i dobijemo neke kredite sa dvije godine grejs perioda nama spasa nema”, istakao je Niklanović.

Direktor restorana Mocart već 20 godina ugostitelj u starom gradu Luka Vučković je međutim optimista, smatra da će ipak biti nešto, pogotovo ako se proglasimo korona fri destinacijom.

“Pokrenulo se nešto sa mrtve tačke, bolje da radimo nego da ne radimo. Mi živimo od turizma. Ovo je naš višegodišnji porodični biznis. Nadamo se čim se granice otvore da će biti veći priliv i da ćemo od polovine juna do negdje 1. oktobra da imamo goste koliko toliko da izvučemo sezonu. Domaći turisti ne mogu realno da nam zamene strane jer je Crna Gora suviše mala da bi oni popunili sve kapacitete i hotela i restorana”, kazao je za Pobjedu Vučković dodajući da sezonu mogu da izvuku i gosti iz regiona.

“Naša glavna smernica treba da bude korona fri destinacija, tako da svi oni koji budu hteli da putuju ovo leto će sigurno da se odluče za nas. Tu treba da tražimo šansu. Ja bih lično uvek prihvatio da sa porodicom odem u destinaciju koja je zaštićena od korone”, ističe Vučković dodajući da svakako treba poštovati sve smernice, ta neka distanca, maske, sredstva za dezinfekcuju ruku…

“Moramo ovog leta da se pridržavamo mera i mislim da možemo bez problema da prođemo sezonu. Evo i korona virus je i u Evropi u padu tako da moramo da budemo optimisti da će se koliko toliko ova sezona izvući. Ovo je moj porodični posao i trudimo se da ga održimo. Mi radimo cele godine i imamo 20 stalno zaposlenih tako da imamo problema sa zaposlenima, pogotovo sad, ali se nadamo da će nam neke olakšice koje dražava priprema za nas pomoći. Tu mora i opština, takođe, da stane oko zakupa terasa i komunalnih taksi i smeća. Moramo zajednički partnerskim odnosom da uđemo u ovu sezonu, da bi zadržali radnike, da se opredelimo za kvalitet ponude. Ne bi smeli da podižemo cene kako na plažama tako i u hotelima, restoranima, trgovinama”, smatra Vučković jer kako ističe turisti koji će doći sigurno su u finansijskom problemu kao i mi, kao celi svet.

“Treba da budemo prepoznati kao domaćinska destinacija, zdravstveno zaštićena i sa kvalitetnim proizvodom”, kazao je Vučković.

Ove godine neće povećavati broj zaposlenih.

“Težićemo da prođemo sezonu sa što manje zaposlenih i da ih bude što više iz Crne Gore. Ova prošla dva mjeseca smo se nekako održali, smanjili smo plate 30 odsto, ali smo zadržali sve radnike. Moje kolege su u velikom problema oko zadržavanja radnika. Moramo svi da budemo solidarni da razumijemo jedni druge da se izvučemo iz ovoga jer se nadam da će se sljedeće godine oporavtiti celi region i Evropa”, kaže Vučković.



On smatra da će ove godine, ako se smanji žarište, iz Rusije i Ukrajine biti veći broj turista.

“Zadnjih par godina je povećan broj turista iz tog kraja Evrope i nadam se da će ljudi da se odluče za korona fri destinaciju”, kazao je Vučković.

Budvanin Ivica Osmić, koji je već 10 godina preduzetnik, je takođe optimista i misli da će turista biti jer su ljudi željni da otputuju negdje.

“Ovo je trenutno stanje. Ljudi su željni da odmore. Predsezona je propala, ali vjerujem u ovaj drugi dio sezone i postsezone da može da se nešto oporavi… Mi smo u fazi pripreme. Svake godine smo otvarali 15 maja, međutim ove godine se iskomplikovalo tako da ćemo najverovatnije otvoriti 1. juna. Dok nisu pustili saobraćaj nije bilo ljudi, uglavnom lokalci. Od kada su pustili saobraćaj oseća se primetno više naroda. Ljudi se dolaze, željni su mora, tako da će i turisti kad se otvore granice da navale”, kazao je Osmić.

Dve Podgoričanke ekipa Pobjede zatekla je na plaži Jaz.

“Inače smo stalno na Jazu i uvek smo ovde kada dolazimo u Budvu. Zbog korona virusa ove godine ne razmišljamo da odlazimo iz Crne Gore na letovanje. Svaku priliku ćemo iskoristiti da budemo, upravo, na Jazu. Ovdje je najsigurnije jer korona je svuda”, kazala je jedna od njih Maja Stanić.

A na ovoj plaži nema još nijedan otvoren lokal. Ekipa Pobjede zatekla je Dragana Radoševića koji priprema plažni bar, ali ne zna, kaže, kada će otvoriti.

“Ko to zna, kada će biti otvaranje lokala na Jazu. Inače do sada je bilo 1. juna. Evo još ništa se i ne priprema. Sitaucija je takva. Ovo što dođe Podgoričana tokom vikenda, a radnim danima nema nikoga”, kaže Radošević.