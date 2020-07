Istoričar za Pink: Na delu je stvaranje nove Crne Gore, države u kojoj se menjaju spomenici na kojima piše da su im preci bili Srbi! (VIDEO)

Istiročar Saša Adamović istakao je za Pink da je bilo očekivano da neće doći do bitnih rezultata u razgovorima između Vlade Crne Gore i predstavnika Mitropolije Crnogorske, a po pitanju spornog zakona o slobodi veroispovesti.

Komentarišući to da li će Crna Gora da zahteva od NATO-a da se registruje u Podgorici, kako bi mogli da deluju na njihovoj terotoriji, Adamović je istakao da je to više retoričko pitanje, jer je kako kaže, NATO odavno označio Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kao problematičnu, pa se to negde i podrazumeva.

„Na delu je svojevrsni društveni inženjering stvaranja nove Crne Gore, koja nema veze sa iskonskom, istorijskom, starom državom. Sada imamo neke novo Crnogorce koji menjaju nadgrobne spomenike na kojima piše da su im preci bili Srbi“, rekao je Adamović.

Kako kaže, očekivalo se da neće doći do poboljšanja u razgovorima između Vlade Crne Gore i predstavika Mitropolije Crnogorske.

Diplomata Zoran Milivojević ističe da bi registracija SPC po kriterijumima crnogorske vlasti značila priznavanje nezavisnosti Kosova i članstvo u NATO.

„Tu nema nikakvog spora, jer je u pitanju ozbiljno političko pitanje. To je jedan i od razloga otpora SPC i srpskog naroda na tim prostorima“, rekao je Milivojević.

On je istakao da se vera ne uvodi dekretima, i dodaje da je mnogo režima bilo u prethodnih 800 godina od kada postoji SPC tamo, tako da se, kako kaže, vera ne može podvesti pod politiku.

„Izborni ciklus u Crnoj Gori je trebalo da se završi i sa time da se eliminiše SPC, odnosno da se ugradi u sistem, kao i da se na ceo taj način završi projekat eliminacije i srpskog naroda i SPC i da se udene u novi koncept nove države“, rekao je Milivojević.