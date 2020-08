Štrbac za Pink: Cilj "Oluje" je bio prisilno i trajno isterivanje Srba sa teritorije Krajine, Damjanović: Tužni dani za nas (VIDEO)

Predsednik Dokumentaciono informacionog centra "Veritas“ Savo Štrbac je ocenio da je akcija "Oluja" udruženi zločinački poduhvat.

On naglašava, da je cilj te akcije bilo prisilno i trajno isterivanje Srba sa teritorije Krajine na čijem je čelu bio Franjo Tuđman.

-To je bila prvostepena presuda kojom su hrvatski generali koji su komandovali osuđeni bili na drastične kazne - podsetio je Štrbac.

Međutim, drugostepeni sud, kaže Štrbac, njih je oslobodio ali nije uopšte stvaio u sumnju ovu definiciju "Oluje" i da je njih oslobodio zbog nekog pravila o 200 metara (to je artiljerijska kategorija).

-1999. godine je Hrvatska podnela tužbu protiv tadašnje SRJ da je SRbija na čelu sa Miloševićem izvršila genocid nad Hrvatima, jer je on imao pod svojom komandom imao celu JNA, a mi smo išli kontratužbom da su Hrvati u 'Oluji' počinili genocid nad Srbima. Međunarodi sud pravde je doneo presudu u kojoj je rekao da nema genocida ni sa jedne ni sa druge strane, ali ono što je nesumnjivo utvrdio i potrdio jeste da je 'Oluja' etničko čišćenje - kaže on.

Štrbac navodi da se u toj presudi etničko čišćenje ne dovodi ni u kakvo pitanje, već da se Hrvati pozivaju u toj presudi na ono što njima odgovara.

Istoričar Nebojša Damjanović kaže da suština nije do kraja objašnjena i dodaje da je "Oluji" prethodio "Bljesak".

-To su te tužne godišnjice, kada je zapadna Slavonija prosto lako ispuštena, što ne liči na našu srpsku tradiciju. I onda je tog leta usledila ta velika akcija hrvatske vojske gde su oni prošli na prostor bosanske krajine, zauzeli Grahovo, Glamoč i oni to detaljno slave - podsetio je Damjanović i ocenio da su to "tužni dani za nas" sa atoliko puno nesreće.