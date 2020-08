CRNE BROJKE! Broj preminulih u Severnoj Makedoniji dostigao 500

U Severnoj Makedoniji su u poslednja 24 časa zabeležena još tri smrtna slučaja, čime je ukupan broj preminulih dostigao 500, saopštio je danas ministar zdravlja te zemlje Venko Filipče.

Felipče je na Fejsbuku objavio da je u protekla 24 sata registrovano još 74 slučaja korona virusa, od testiranih 689 uzoraka.

On je naveo da je, od početka pandemije, korona virus potvrđen kod 11.128 ljudi. Ukupno je do sada izlečeno 6.972 ljudi, dok je trenutno aktivno 3.656 slučajeva korona virusa, dodao je Felipče.

On je naglasio da je do sada u Severenoj Makedoniji do danas je testirano 106.047 ljudi na korona virus.