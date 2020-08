Pripadnici HOS okupirali trg u Kninu - Viču "Za dom spremni", među njima je i gradonačelnik Vukovara (FOTO)

U Kninu je danas Hrvatska obeležila svoj takozvani Dan pobede, dan proterivanja više od 250.000 Srba sa svojih ognjišta.

Neposredno nakon okončanja centralne ceremonije obeležavanja Dana pobede i 25 godina od akcije Oluja, centralni trg u Kninu okupirali su pripadnici HOS-a sa majicama na kojima je odštampan grb sa ustaškim pokličem “Za dom spremni”. Oni su i uzvikivali “Za dom spremni”.

Među njima je i gradonačelnik Vukovara, bivši HDZ-ovac i aktuelni poslanik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

On je novinarima rekao da je današnja proslava zvanično zamišljena kao svojevrsna proklamacija pomirenja Hrvata i Srba, ali, kako kaže, to nije uspelo, jer takva proklamacija mora biti izraz celog hrvatskog naroda, a to nije slučaj.

- Bitno je da smo danas tu, iako, kao gradonačelnik Vukovara, nisam dobio pozivnicu - rekao je Penava.

Podsetimo, u Kninu je danas Hrvatska obeležila svoj takozvani Dan pobede, dan proterivanja više od 250.000 Srba sa svojih ognjišta. Obeležavanju godišnjice operacije "Oluja" prisustvovali su hrvatski državni vrh, a prvi put je prisustvovao i predstavnik Srba u Hrvatskoj, potpredsednik vlade iz Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević.

Predsednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, te Jandroković i Gotovina položili su venac na spomenik poginulim braniteljima nakon čega su usledili govori.

Nakon što je govor održao nekadašnji general Ante Gotovina, okupljenima se obratio i premijer Hrvatske Andrej Plenković koji je naveo da Hrvatska žali zbog svih civilnih žrtava.