Crna Gora razmatra otvaranje granica za region

Zamenik direktora crnogorskog Instituta za javno zdravlje Senad Begić izjavio je danas da ta zemlja razmatra otvaranje granica i uslove za otvaranje granica prema zemljama regiona.

On je to rekao na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje zašto je dozvoljen ulazak u zemlju državljanima Rusije a ne Srbije, s obzirom na to da je slična epidemiološka situacija u te dve zemlje.

- Jedan od ključnih parametara je broj aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, a drugi je kretanje broja oboljelih odnosno dugoročni trendovi. Predlog za uključivanje Rusije na zelenu listu je došao od Operativnog štaba za turizam i Ministarstva turizma. Kada se radi o regionu, vrlo ozbiljno razmatramo dalje korake kada se radi o ažuriranju liste. Tu ne smemo zaboraviti potencijalne brojeve ljudi koji bi došli u Crnu Goru i o tome se mora voditi računa. Razmatramo otvaranje granica i uslove pod kojima se granice mogu otvoriti na način koji će minimizirati epidemiološki rizik po građane Crne Gore - istakao je Begić.

On je, takođe, dodao da će se na ažuriranoj listi naći Ukrajina zbog bolje epidemiološke situacije, kao i da je Institut napravio metodologiju slučnu onoj kakvu ima Evropska komisija.