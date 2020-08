"SIROTINJA NE TREBA DA LETUJE" Poslušajte skandaloznu izjavu ugostitelja iz Crne Gore: Bosanci mi samo TROŠE ASEPSOL, zaradu nemam! (VIDEO)

Katastrofalno loša turistička sezona za ugostitelje iz Crne Gore, nije lako pala ni ugostiteljima ni radnicima, što se da vdeti iz videa koji kruži društvenim mrežama.

Ilija Armenko, turistički radnik i predsednik zakupaca plaža, prilikom gostovanja u jutarnjem programu neprijatno je iznenadio trenutne goste, a potencijalne je sigurno natera na razmišljanje da li da dođu u Crnu Goru.

Ova sezona je zbog pandemije jako slaba, a i pored toga, on je našao manu u vidu turista iz Bosne i Hercegovine, koji, kako je rekao, možda prave profit hotelima, ali njemu stvaraju minus u poslovanju, jer mnogo troše asepsol.

- Hotel se pre dva dana napunio Bosancima. Ali od njih, sem hotela, nema tu ništa. Hoteli će nešto zaraditi, gužva se stvara, kakva je to politika, ja to nikada neću razumeti. Oni će nešto da zarade, mi ostali... Eto, dođu, prođu, slikaju se... Ja makar od tih gostiju nikad nisam imao štete, a sad imam štete, jer mi onaj alkohol troše. Uđu, slikaju se i ne mogu da se nakupujem asepsola - rekao je on.

- Ne želim nikoga da ponizim, ali hoću da vam kažem, nije letovanje za svakoga. Ovde dođu sa 200 evra u džepu da letuje. Kupi hamburger, 2 evra i pređe dan. Ako hoćemo ozbiljno da se bavimo turizmom, moramo da dovedemo bogate goste, a za domaće moramo da napravimo jednu destinaciju - rekao je Armenko.