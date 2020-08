TRESLA SE BANJALUKA - Zemljotres potresao komšiluk

Kako je objavljeno na sajtu EMSC, epicentar zemljotresa bio je 13 kilometara južno od Banjaluke, a magnituda potresa bila je 1.5 stepeni.

Iako je magnituda potresa bila poprilično niska, podrhtavanje tla su mogli osetiti građani Banjaluke, prenose Nezavisne novine.

"Živim u potkrovlju i baš je jako zatreslo", rekla je jedna čitateljka lista.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in Bosnia and Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/CLVn1wgC6F