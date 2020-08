NOVI DETALJI TRAGEDIJE U TESLIĆU - Vozač audija smrti koji je porodicu Livnjak zavio u crno, NIJE IMAO DOZVOLU!

Goran B. (20) iz Teslića, koji je, kako se sumnja, izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli Svjetlana Livnjak (37) i njena ćerka Dragana (19), a teško povređeni suprug Zoran Livnjak (45) i mlađa kći Sofija (4) iz Banje Vrućice, nije imao vozačku dozvolu, jer mu je oduzeta zbog prebrze vožnje!

Kako je potvrđeno, Goran je bez vozačke ostao na dva meseca, jer ga je policija u maju "uhvatila" u prebrzoj vožnji, čak 51 kilometar na sat preko ograničenja.

"Za taj prekršaj je sankcionisan i dozvola mu je oduzeta 26. juna jer je, na mestu gde je brzina ograničena na 50 kilometara na sat, vozio brzinom od 101 kilometar na sat. Imao je zabranu upravljanja vozilom do 26. avgusta ove godine", kaže izvor "Novosti" iz istrage.

On pojašnjava da se Goran B. pre ove tragedije već jednom oglušio o zabranu, pošto je i pre desetak dana kažnjen, jer je vozio bez vozačke dozvole, koja je deponovana u PU Doboj. I pored toga, osumnjičeni nije uhapšen. U policiji navode da će on biti ispitan, a na teret mu se stavlja da je počinio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je zakonom zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Porodica Livnjak stradala je u subotu na magistralnom putu Kotor Varoš - Teslić prilikom povratka sa krštenja deteta, od svoje rodbine. Vozili su prema Tesliću kada je u mestu Buletić došlo do frontalnog sudara njihovog automobila "fijat maree" i "audija A6" kojim je upravljao Goran B.

Uviđajem je utvrđeno da je nesreću izazvao Goran B. koji je "audijem" prešao u levu traku i direktno udario u "mareu". Od siline udara, Slađana i Dragana su na mestu ostale mrtve, dok su Zoran i mlađa kći Sofija sa teškim povredama prevezeni u UKC RS gde im se lekari bore za život.

"Oboje su hospitalizovani u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje sa teškim povredama glave. Devojčica se nalazi na intenzivnoj nezi, priključena je na respirator i životno je ugrožena. I Zoran je priključen na aparate za disanje, a sve prognoze u vezi sa njegovim zdravstevnim stanjem su preuranjene", navode u UKC RS.

U sećanje na stradalu Draganu, njeni školski drugovi su na "Fejsbuku" objavili emotivan video-klip, koji su zajednički snimili po završetku srednje škole, deleći sreću i radost. U komentarima su se nizale oproštajne poruke i saučešće porodici:

"Tuga. Neka joj je laka crna zemlja, a mekani oblaci po kojima sad hoda.", "Nažalost, anđeli ne mogu dugo ostati među nama, ali zato njihov kratki boravak nepovratno promeni svet nabolje, a sećanje na njih traje zauvek. Počivaj u miru..." . "Bože, do kada da cvet mladosti nestaje? Počivaj u miru anđele" - neki su od komentara.