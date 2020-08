PONOVO SE ZATRESAO REGION - Registrovan zemljotres kod Zenice

Kako je javio EMSC, epicentar zemljotresa je bio 48 kilometara severozapadno od Sarajeva i šest kilometara južno od Zenice na dubini od 10 kilometara

Iako je magnituda potresa poprilično niska, podrhtavanje tla su mogli osetiti građani, preneo je portal Radiosarajeva.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.6 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/6YzNSTQV9H