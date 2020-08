Bojović: Privedena omladina koalicije "Za budućnost Crne Gore" u Pljevljima jer su skandirali 'NE DAMO SVETINJE'!

View this post on Instagram

ПРИВЕДЕНА ОМЛАДИНА КОАЛИЦИЈЕ ЗА БУДУЋНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВЉИМА ЗБОГ СКАНДИРАЊА: "НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ!" ДОК СУ МИЛО И ЊЕГОВИ ПОСЛУШНИЦИ ШЕТАЛИ ОПЉАЧКАНИМ ПЉЕВЉИМА! ВЕЛИКА НЕРВОЗА И ПАНИКА НА ДВОРУ! САМО ХРАБРО ДО ПОБЈЕДЕ! НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ!