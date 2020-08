PRIČA KOJA TERA SUZE NA OČI: Deka je kupovao lekove na veresiju, a onda je u apoteku ušetao mladić koji je mnoge POSTIDEO SVOJIM POSTUPKOM

Vreme u kojem živimo, svakodnevno nam nameće nove vrednosti i prioritete, pa se ponekad čini kao da smo postali ravnodušni na tuđu nesreću i probleme i dozvolili da one prave, proverene vrednosti "samelje" modernizacija života u svakom smislu.

Ipak, kriza u koju je zapao ceo svet, svakodnevno nam očitava lekcije i pokazuje da još uvek nije sve izgubljeno, da ima nade i da će čovečanstvo spasti - humanost i empatija.

Humanitarac iz Zenice Aldin Kajmaković nosilac je Plakete Zeničko-dobojskog kantona. U svojim dugogodišnjim humanitarnim akcijama uspeo je da obezbedi pomoć za ogroman broj ljudi - školarce, porodice lošijeg ekonomskog statusa, stigao je čak i do Afrike, ali jedna situacija iz komšiluka ostala mu je u pamćenju i odlučio je da je podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

- Danas u Maglaju, zadesim se u apoteci, a pre mene iz nje izlazi stari deka, penzioner i pita može li do penzije. Ponavlja deka 3 x 2 tablete i 8,70 KM koliko košta lek da ne zaboravi. Zadesi se tu osoba koja upita prodavačicu: "Da li je deka pitao može li do penzije, pa da tad plati ili može li mu ta terapija biti do penzije?

Nakon što je apotekarka rekla da on uzima lekove na dug do penzije, momak se ponudi da plati taj lek i ako ima još nešto duga od ranije. Kad mu je apotekarka stidljivo rekla da ima još dugova i da ona tako penzionerima daje lekove na veresiju do penzije, momak ju je zamolio da sabere sve dugove koje imaju penzioneri.

Nakon kraćeg vremena čovek je platio, a apotekarka je ostala plačući jer nije verovala da se u današnjem vremenu mogu desiti takve stvari. Ni meni nije bilo nimalo svejedno, iskreno, postideh se zbog njegovog dobročinstva. - napisao je Kajmaković.

Iako se ova scena iz Maglaja dogodila pre nepune dve godine, iznova se "prepričava" i deli na društvenim mrežama, kao dokaz da svojim dobročinstvom inspirišemo druge da pomažu i da neke lekcije o čovečnosti ostaju urezane zauvek.