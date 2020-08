DEČAK KOJI SEDI PORED PUTA RASPLAKAO BALKAN! Ukrali su mu kupine, a onda se saznalo za njegovu MUKU!

Društvene mreže u Bosni i Hercegovini potresla je fotografija plavokosog dečaka koji plače pored puta nakon što mu je grupa starijih dečaka ukrala kupine koje je tog dana ubrao u šumi i prodavao uz put

Dečaka je fotografisao preduzetnik Selmir Šljivić iz Živinica koji mu je i pomogao.

“Prodavac kupina na putu M18, Brlošci, opština Kladanj. Plače jer su mu neki momci probali kupine, oteli iste i pobegli. Stadoh i nije važno šta uradih ali uspeh prokleti i ove i sve one koji otimaju, novac, život, ljubav, život. Otac Bekrija nezaposlen, a majka veli non-stop kod doktora, bolesna. Koje smo dno dostigli kao društvo da su deca primorana da rade, da ne budu zaštićeni i još da im otimamo i to malo rada i zarade. Baš me stid a Boga mi pomognem koliko mogu. Prestao je mali da plaće i ima još jednu posudu da proda”, napisao je Selmir, a slika uplakanog dečaka brzo se počela širiti društvenim mrežama, ali i medijima u BiH.

Šljivić za Indeks kaže da je presrećan što je njegova fotografija izazvala ovakve reakcije da bi se pomoglo dečaku koji svakodnevno bere kupine u šumi i prodaje ih uz put.

Na društvenim mrežama se pojavila informacija da tim novcem dečak svake godine kupuje opremu za školu.Kako hrvatski portal saznaje da dečak pripada izrazito siromašnoj porodici sa četvoro dece i bolesnom majkom.

Do prošle godine su svi živeli u jednoj sobici bez struje i vode, a onda im je jedna firma iz BiH obnovila kuću.