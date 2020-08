Do 16 sati glasalo DVE TREĆINE CRNE GORE! 65 odsto građana izašlo na biračka mesta!

Građani Crne Gore danas izlaze na parlamentarne izbore, jedanaeste od uvođenja višestranačja u toj zemlji i pete od osamostaljenja.

Ovogodišnje izbore Crnogorci su dočekali kao podeljeno društvo, u atmosferi zaoštrene retorike političkih aktera u kojoj su, kako se čini, pitanja životnog standarda i ekonomskog razvoja ostala u senci pitanja identiteta države i naroda.

Do 16 sati u Crnoj Gori glasalo je 65.1 odsto birača. To je za 9 odsto više nego na parlamentarnim izborima 2016. kada je do 16 sati glasalo 56.1 odsto birača, kavlja CDT.